Trabzonspor taraftarının İsrail ve Ermenistan ayıbı! Binlerce özür mesajı paylaşıldı

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği, Trabzonspor taraftarının Basel’le oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşması için hazırladığı koreografide bayraklarının yer almamasıyla ilgili, “maksatlı yapılmadığını biliyoruz” açıklamasında bulundu.

Trabzonspor taraftarının hazırladığı depremle ilgili koreografideki kurtarma görevlisinin kaskına yardım çalışmalarına katılan bazı ülkelerin bayrakları resmedilirken, bazı Twitter kullanıcıları, Ermenistan ve İsrail bayraklarının kaskta yer almadığına dikkati çekmişti.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz” paylaşımında bulunuldu.

İsrail misyonu, Trabzonspor’u 1-0’lık galibiyeti için de tebrik etti.

https://www.medyafaresi.com/haber/trabzonspor-taraftarinin-israil-ve-ermenistan-ayibi-binlerce-ozur-mesaji-paylasildi/1009010