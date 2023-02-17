Levon Aronian, “WR Chess Masters” turnuvasına galibiyetle başladı

Ermenistan erkek satranç takımının eski öncüsü Levon Aronian, WR Chess Masters turnuvasına başarılı bir başlangıç yaptı.
Almanya’nın Düsseldorf kentinde başlayan turnuvanın ilk turunda Aronian, beyazlarla Hindistanlı Pragnandh ile yarıştı. Oyunun 50’inci hamlesinde Aronian rakibini teslim olmaya mecbur etti.
Aronian’ın turnuvanın ikinci turundaki rakibi Vincent Keimer.
WR Chess Masters turnuvasında 10 büyükusta yer alır. Turnuva 25 Şubat’ta sona erecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/17/Levon-Aronian-WR-Chess-Masters-Ermeni-satranç/244336
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