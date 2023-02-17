Kilikya Ermeni Katolikosu Halep’teki depremin zarar verdiği bölgeleri ziyaret etti (Foto)

Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram, Halep’e yaptığı papalık ziyareti sırasında 6 Şubat’ta meydana gelen depremde maddi hasar gören Kilikya Ruhban Okulu’nu da ziyaret ederek, durumla ilgili yerinde bilgi aldı.

“Gandzasar” gazetesinin aktardığı bilgilere göre Kilikya Ermeni Katolikosu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



“Bu acı ve endişe verici koşullarda bir araya geldiğimiz doğru, ancak Halep Ermenilerinin ayakta olduklarını ve toplu işlerini yeniden kurmaya devam ettiklerini teyit etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda zorluklar yaşadık. Bugün başka kaygılarımız var ama tüm kaygılar karşısında inancımız, umudumuz ve ortak çalışmamız gerekiyor.”

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I.Aram Katolikos Ermeni arama kurtarma grubunun çalışma yaptığı “Şaar” mahallesini, bir Ermeni ailenin yaşadığı Azizie semtinde çöken binanın bulunduğu bölgeyi de ziyaret etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/17/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Halep-depremin/244283