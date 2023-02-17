HATAY KİLİSELERİMİZ HAKKINDA

Bilindiği gibi, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkımlara sebep oldu. Bu afet Hatay ilindeki üç kilisemizi de etkiledi.

Son günlerde aktarılan bilgilere göre, uzun yıllar çatısı çökük durumda olan ve çatısının onarılarak ibadete açılması planlanan Kırıkhan’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ne yazık ki son depremden sonra tamamen yıkılmıştır.

Vakıflıköy’deki Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin yapısı büyük zarar görmemiş, sadece ana sunağın kutsal resim yerleştirilen kısmında küçük hasarlar meydana gelmiştir. Ayrıca kilisenin yanındaki çeşmenin yan duvarı yıkılmıştır.

İskenderun’daki Sırpots Karasnits Mangants Kilisesi’nin, S. Krikor Lusavoriç ve S. Karasnits Mangants’a adanmış yanal sunaklarındaki kutsal resimlerin yerleştirildiği bölümler yıkılmıştır. Ana sunaktaki kutsal resim yerleştirilen kısımda tamir edilebilecek küçük hasarlar vardır. Ayrıca kilisenin zemininde yer yer çatlaklar oluşmuştur. Ancak, kilisenin yanında bulunan din görevlisinin konutu, ciddi şekilde hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

İskenderun ve Vakıflıköy kiliselerimizi temizleme çalışmaları, Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni ve Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan ve Bakırköy Dzınunt S. Asdvadzadzni Kilisesi Din Görevlisi Peder Şahen Ohanyan tarafından yürütülmektedir.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad