Erivan’dan Bakü’ye barış önerisi

Bakü ile müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Paşinyan, taraflara ilettikleri barış anlaşması taslağına ilişkin detaylara ise değinmedi.

Haberin Devamı

Azerbaycan, 1990’lardan beri etnik Ermeni yönetimin kontrolünde bulunan Dağlık Karabağ’ın bir bölümünü ve çevresindeki bölgeyi 2020 yılındaki askeri harekat ile geri almıştı. Savaş, Rusya ve diğer ülkelerin girişimleriyle sona ererken, iki ülke arasında ateşkeslere rağmen küçük çaplı çatışmalar devam etmişti. Bununla birlikte Laçin koridoru konusunda da tartışmalar sürüyor.

Milliyet Gazetesi