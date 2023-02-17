CEMAAT OKULLARININ SORUMLULARI TOPLANTISI

Son şiddetli depremi takip eden günlerde Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin başkanlığında, Patrikhane’de cemaat ve vakıf yönetim kurulları başkanlarının katılımıyla depremzedelere yapılacak yardımların programlanması amacıyla bir toplantı düzenlenmişti.

Aynı toplantıda cemaat okullarımızın durumu da gündeme geldi. İstanbul’da büyük bir depremin gerçekleşme ihtimali göz önünde bulundurularak katılımcılar arasında fikir alışverişi yapıldı ve sonuç olarak Patrikhane’de, okulu olan vakıfların başkanlarının katılımıyla özel bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Toplantı, 17 Şubat 2023, Cuma, saat 16:00’da, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan da hazır bulundu. Toplantıya mimar Kevork Özkaragöz, HAYCAR üyeleri Gülizar Artuç, Karin Şeşetyan ve Aykun Coşkun da katıldı.

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin duasıyla başladı. Daha sonra Kevork Özkaragöz, kısa bir konuşmayla toplantının amacının; okullarımızın olası bir depreme karşı mimari yönden dayanıklılığı olduğunu dile getirdi.

HAYCAR Başkanı Gülizar Artuç yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bu çalışmalar sonucunda, yapıların dayanıklılık testine tabi tutulması ve kusurları varsa bunların giderilmesinin yollarının aranması gerektiğini dile getirdi.

Bu çalışmaların Covid-19 salgını öncesinde yapıldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği genelge ile okul binalarının depreme dayanıklılık raporlarını zorunlu tuttuğu biliniyor. Önemli bir konu da kanun hükümlerindeki değişikliklerdi. Bu nedenle önceki yönetmelikler ışığında yapılan bilimsel araştırmalar yeni yönetmelikler için yetersiz kalabileceğinden, eğitim kurumlarının öncelikle kılavuzlarını gözden geçirmeleri ve yeni yönetmelikler ışığında dayanıklılıklarını gözden geçirmeleri gerektiğine karar verildi. Bu konuda yapılacak incelemelerin önemine vurgu yapan Patrik Hazretleri, okul yetkililerinin katılımıyla yapılacak bir toplantıda tüm bültenlerin değerlendirilmek üzere hazır olması gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, Patrik Hazretleri’nin gösterdiği hassasiyet ve pederane yakınlıktan dolayı şükranlarını ifade ederek, gerekli incelemeleri vakit kaybetmeden yapacaklarına söz verdiler.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad