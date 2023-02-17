Arsen Zakharyan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray’a transfer olacak mı?

Galatasaray, Rus futbolcu Arsen Zakharyan’ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki kimdir Arsen Zakharyan? İşte merak edilen hayatı..

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın Rus futbolcu Arsen Zakharyan’ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova’da forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı.

Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maça çıkan genç orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Peki kimdir Arsen Zakharyan? İşte merak edilen kariyeri ve hayatı..

Arsen Zakharyan kimdir?

Arsen Zakharyan 26 Mayıs 2003 yılında Rusya’da doğdu. Zakharyan , Rusya’nın Samara kentinde Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Ermeni asıllı Rus oyuncu futbola Krylia Sovyetov Samara takımının altyapısında başlamıştır. 2020 yılında Dinamo Moskova takımına transfer olan Zakharyan 2020-2021 sezonunda Dinamo Moskova 2 takımında oynamıştır.

Dinamo Moskova 2 takımında 15 maçta forma giyen Zakharyan 8 gol atma başarısı gösterdi.

Sonraki sezon Dinamo Moskova takıma dönen Zakharyan son 2 sezondur A takım düzeyinde forma giymektedir.

Orta saha mevkisinde oynayan Arsen Zakharyan kulüp kariyerinde resmi olarak 84 maça çıkmış ve bu maçlarda 24 gol atmıştır.

Arsen Zakharyan, Rusya A Milli Futbol takımının formasını 6 kez giymiştir.

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