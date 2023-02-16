Yunan armatör Marios İliopoulos: Ankara’ya bizzat gelip depremzedelere 1 milyon Euro bağışladım

Nagehan Alçı

Dün “Tek Yürek” bağış kampanyasını millet olarak dayanışmanın, birlik olmanın ne kadar önemli ve güzel olduğunu hissederek ve nefesimizi tutarak izledik.

Giden canların yerine hiçbir şeyi koyamayız ama arkalarında bıraktıkları yüzbinlerce acılı insanın yaralarına biraz merhem olabiliriz.

Bunun için müthiş bir dayanışma havası var.

Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da var.

O nedenle Yunanistan’ın deniz taşımacılığında önde gelen şirketlerinden Seajets’in sahibi Marios İliopoulos’ın Ankara’da olduğunu duyunca bu gelişmeyi önemsedim. Zira böyle bir adım deprem felaketi ile ortaya çıkan dostluk havasını pekiştirmeye önemli bir katkı sağlayabilir ve başka Yunanlı iş insanlarına örnek olabilir.

Yunan medyasının önde gelen isimlerinden, Kathimerini Gazetesi ve Skai televizyonu İstanbul temsilcisi sevgili arkadaşım Manolis Kostidis’i aradım ve ünlü armatörün seyahatinin detayını, kendisine nasıl ulaşabileceğimi sordum.

Manoli, İliopoulos’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü söyledi ve bana kendisi ile iletişim kurmam için bir numara gönderdi.

Seajets yolcu gemileri ağı olan dev bir şirket, dünyada bu alandaki en büyüklerden. Marios İliopoulos Yunanistan’ın önemli zenginlerinden kabul ediliyor.

Aradım ve dünkü ziyaretini sordum.

Yunan armatör Marios İliopoulos

Bana şunları söyledi Yunan armatör:

“Bugün (Çarşamba) Ankara’ya geldim. Dışişleri Bakanınız Mevlüt Çavuşoğlu ile 35 dakikadan fazla süren çok yapıcı, çok samimi bir görüşme gerçekleştirdim. Biliyorsunuz dün 14 Şubat Sevgililer Günüydü. Biz de sevgimizi bu yıl kardeş ülke Türkiye’de felaketi yaşayan depremzedelere ithaf etmek istedik ve 1 milyon Euro bağışladık.”

İliopoulos’a bölgeye gidip gitmeyeceğini de sordum.

“Haftaya yeniden geleceğim, o zaman depremin yaşandığı yerlere gitmeyi planlıyorum.” yanıtını verdi.

Yaptığı yardımın yapıcı bir gelecek için de sembolik önemi olduğunun altını çizdi. Dedi ki:

“Türkiye’de kötü bir şey olduğunda bu her zaman biz Yunanlıları ve Yunanistan’ı da üzer. Geçmişimiz ortak, coğrafi konumumuz ortak, birlikte yaratıcı işler yapacağımız, dostça bir gelecek hepimiz için çok önemli. Dilerim bu adımlar yeniden olumlu bir sürecin kapılarını açar.”

İliopoulos, Sayın Çavuşoğlu’nun yanı sıra Sayın Binali Yıldırım ile 20 dakikalık bir görüşme yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da karşılaşıp ayaküstü sohbet ettiğini anlattı. Ankara’daki bu dostça havadan memnuniyetini dile getirdi.

Yunan iş dünyasından başka isimler de yardım için gelecek mi diye sorunca,

“Umarım gelirler, para tam da böyle günler içindir, insanlığın hizmetine sunulmak içindir” diye cevap verdi.

https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/3566086-yunan-armator-marios-iliopoulos-ankaraya-bizzat-gelip-depremzedelere-1-milyon-euro-bagisladim