Rubinyan: Margara-Alican sınır kapısı üzerine yoğunlaştık

Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan, Ankara’da gerçekleşen Ermenistan ve Türkiye dışişleri bakanları toplantısının sonuçlarını değerlendirdi. .

Ruben Rubinyan, 15 Şubat’ta Ankara’da Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede Ani köprüsünün restore edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını vurguladı ve şunları söyledi:



“Bugün Ararat Mirzoyan ve ben Ankara’yı ziyaret ettik ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştük. Bir kısmı Ermenistan’da, bir kısmı Türkiye’de bulunan Ani köprüsünün ortak çabalarla restore edilmesi kararlaştırıldı”

Margara-Alican köprüsü konusuna da değinen Rubinyan, bu köprünün normal durumda olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, Ankara’da yapılan görüşmede sürecin bu yönde hızlandırılması konusunda mutabakata varıldığını vurguladı. Ermenistan’ın deprem yardım konvoyları bu kapıdan geçerek Türkiye’ye ulaşmıştı.

Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye milli futbol takımlarının önümüzdeki maçlarıyla ilgili karşılıklı ziyaretlerin olup olmayacağı sorusuna da, şu anda böyle bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere EURO 2024 eleme gruplarında Türkiye ve Ermenistan aynı gruba düşmüştü. İlk maç Mart ayında.

Rubinyan ve Mirzoyan Ankara ziyaretinin ardından Adıyaman’a geçerek Ermenistan’dan gelen arama kurtarma ekibini ziyaret etti. Rubinyan söz konusu açıklamaları burada yaptı.

Ruben Rubinyan, Adıyaman’da Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte de, “Maalesef burada paylaştığımız acılar bizi bir araya getirdi, ancak umarız bir gün mutluluk ve felaket değil, karşılıklı işbirliği bizi bir araya getirir” dedi.



Depremlerin Ermeniler için sıradışı bir şey olmadığını kaydeden Rubinyan, hem Türklerin hem de Ermenilerin deprem kuşağında yaşadığını söyledi.



Rubinyan, “Böyle durumlarda sadece toplumlar arası dayanışma olur. Ermenistan’ın bu felaket karşısında Türkiye’ye yaptığı yardım Ermeni toplumunun duygularını yansıtıyor” dedi.



Rubinyan, Türkiye ile başsağlığı ve dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, “Sürdürülebilir barış” umudunu da dile getirdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ankara dönüşü hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, Ermenistan ve Türkiye’nin kara sınırını üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerine açma mutabakatı çerçevesinde turizm sezonu başlamadan önce uygulamayı hızlandırmak için anlaştıklarını söyledi

Ani tarihi köprüsünün restorasyonu için iki ülkenin de çalışacağını yineleyen, “Sınırın tamamen açılmasını amaçlayan diyalog sürecini hızlandırmak için bir anlaşma var” dedi.

Türkiye’de arama kurtarma çalışmaları yapan Ermeni kurtarma ekiplerinin bugün kara sınırından evlerine döneceklerini kaydetti. Ekip de bu arada Türkiye’den ayrıldı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28198/rubinyan-margara-alican-sinir-kapisi-uzerine-yogunlastik