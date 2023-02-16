Kilise çocukları misyonerlik peşinde

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Deprem bölgesinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunanlar görülmeye başlandı. İlahiyatçı İhsan Şenocak “Kilise çocukları misyonerlik peşinde” diyerek, misyonerlerin dağıttığı broşürleri paylaştı.

Devlet-millet elele verip depremin yaralarını sarmaya çalışırken, misyonerler depremzedelerin içinde bulunduğu zor durumu fırsata çevirme peşinde. İlahiyatçı İhsan Şenocak “Kilise çocukları misyonerlik peşinde” diyerek, misyonerlerin dağıttığı broşürleri paylaştı.

HATAY’DAN SONRA MARAŞ’TA GÖZE ÇARPTILAR

Deprem bölgesinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunanlar görülmeye başlandı.

Hıristiyanlık propagandasında bulunan misyonerler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlara broşür dağıtmalarının ardından şimdi de Kahramanmaraş’ta peydah oldular.

OKUL BAHÇESİNDE MİSYONERLİK

Gazetemizin edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta “birileri” okul bahçesinde misyonerlik faaliyetlerinde bulundu.

Hıristiyan gençlerden oluşan misyoner grup, bölgedeki okullara yardımda bulunmak için geldiklerini söyleyerek, vatandaşlarla diyalog kurmaya çalışıyor. Aralarından çoğu Türkçe konuşabiliyor ve bunlar kendilerini tercüman olarak tanıtıyor. Yardımda bulunacak gruba tercümanlık yapmak için burada olduklarını ifade ediyorlar.

Örneğin Kahramanmaraş 12 Şubat Saçaklızade İlkokulu’nun bahçesinde görülen misyoner grubun faaliyetleriyle ilgili bölgeden sağduyulu vatandaşlar şu bilgileri verdi:

“Çok kalabalık bir grup. Sözde kutsamalarda bulunuyorlar. Yaşlı teyzelere belinizi tedavi edelim diyerek, kutsamalarda bulunuyorlar. Vatandaşlarımız ilkin fizyoterapist zannediyorlar. Ama öyle değiller. Sadece bu okulda olduklarını düşünmüyoruz. Çok kalabalıklar.”

Bölge sakinleri misyonerlere karşı vatandaşları uyarıyor, yetkililerden tedbir almalarını istiyor.

İHSAN ŞENOCAK: KİLİSE ÇOCUKLARI MİSYONERLİK YAPIYOR

İlahiyatçı Yazar İhsan Şenocak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş’ta ki misyonerlik faaliyetlerine şöyle dikkat çekti:

“Maraş’ta misyonerlik yapan Kilise Çocukları! Ecdadımız Allah ve Rasul remzini taşıyan o mübarek kanıyla Anadolu toprağını öyle suladı ki burada İSLAMDAN başka maya tutmaz. ANADOLU kıyamete kadar İSLAMINDIR. Milletin evlatları teyakkuzda, DEVLETİMİZ ise meseleye el koymuştur.”

https://www.gazeteilksayfa.com/deprem-bolgesinde-misyonerler-turedi-164209h.htm