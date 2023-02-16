İskenderun Süryani Katolik Kilisesi de Depremde Hasar Aldı

İskenderun Süryani Katolik Kilisesi de depremde hasar aldı. Şehirdeki Süryani nüfusun azalmasının ardından 1954’te sinema olarak kullanılmaya başlanan bina, 2010 yılında yeniden kiliseye dönüştürülmüştü.

Kilise Hakkında

1850 yılında inşa edilen kilise 1956 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilerek kapatıldı. Geçirdiği üç yıllık restorasyonun ardından 2010 yılında tekrar ibadete açılmıştır. Restorasyonda kullanılan taşların bir kısmı Mardin’den; yer döşemesinde kullanılan taşları ise Suriye’den getirtilmiştir. (Nehna, Kültür Envanteri)

https://haber.sat7turk.com/iskenderun-suryani-katolik-kilisesi-de-depremde-hasar-aldi/