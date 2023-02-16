Ham hayal…

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Güneri Cıvaoğlu

19 Haziran 2022 tarihinde Yunanistan’ın Pentapostagma adlı yayında

bir harita yer aldı.

ABD’nin üç büyük televizyon kanalından biri olan CBS’de de aynı harita ekrana getirildi.

Haritada “Trakya’daki topraklarımız Yunanistan tarafından ele geçirilmiş görünüyor. Üzerine Yunan bayrağı yansıtılmış.”

İstanbul’un batı yakası ise “Ekümenik Patrikhane Şehir Devleti” olarak gösteriliyor. (Vatikan Devleti gibi mi?)

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Haberin başlığı ise “ABD, 96 saatte Ankara’yı işgal edecek.”

Haberin devamında “Fransız donanmasının olası bir Türk-Yunan savaşında Yunanistan’ın yanında yer alacağı” da öne sürülüyor.

SİNSİ SIZINTILAR

“Hayal” hatta “ham hayal” ama “Türkiye’nin yüzyılın deprem felaketine”odaklandığı şu süreçte bu konu gene Yunanistan tarafından gevelenmekte.

9 Şubat 2023 tarihinde Yunanistan akademisyeni Gitsakis, “Türkiye’deki büyük depremin hemen ardından Yunanistan kara sularını 12 deniz miline çıkarmak için en uygun zaman” diye bir açıklama yaptı.

Bir ay önce, 12 Ocak 2023 tarihinde de Yunan Dışişleri

Bakanı Nikos Dendias “BM Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi dış politikamızın kutsal kitabıdır” demişti.

Üstü kapalı verdiği mesaj “Yunan kara sularını

12 mile çıkarmaktır.”

Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ile bu “sinsi sızıntıları” konuştuk.

SAVAŞ NEDENİ

Türkiye Yunanistan’ın Ege’de kara sularını 12 mile çıkartmasının “casus belli (savaş nedeni) olduğunu” ilan etmişti.

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2023 yazında Yunanistan’da genel seçimler var.

Yunan hükümetinin “Girit’in güneyindeki kara sularını 12 mile çıkarma planını mart ayında gerçekleştireceği” yolunda açık istihbarat var. İktidara yakın Yunan medyası bu haberleri servis etmekte.

Girit’in güneyindeki kara sularını 12 mile çıkarmak Miçotakis hükümetinin seçimi kazanmak için masaya atacağı “joker kartı” denebilir.

BİN YILIN MEYDAN OKUMASI

Cihat Yaycı Amiral 2002 yılında düzenlenen bir NATO tatbikatına işaret ediyor. Bu tatbikatta NATO üyesi olmasına karşın Türkiye davetli değildi.

Her tatbikatın bir savaş oyunu olduğu ve bu oyunun da bir konusu olduğunu vurgulamakta fayda var.

2002’deki NATO tatbikatının adı “Bin Yılın Meydan Okuması’ydı. (Millennium Challenge)”

Tatbikatta hedef ülke bazı deniz yollarını kontrol etmektedir.

İki kıtada toprakları vardır.

İki kıtayı ayıran boğazlara sahiptir.

Yanı başında çok sayıda adalara sahip komşu ülkeyle aralarında düşmanlık ve gerilim vardır.

Sadece ismi konulmadan Türkiye hedef ülke, Yunanistan da komşu ülke olarak tarif edilmiş.

Hedef ülkede büyük bir deprem olur.

ABD ordusu yardım için gelir ama hedef ülkeyle arasında savaş çıkar.

ABD silahlı kuvvetleri hedef ülkeyi 96 saat içinde işgal eder.

Yani dört gün içinde.

Associated Press “bu tatbikatta hedef alınan ülkenin Türkiye olduğunu”yazmıştı.

ÇILGINLIK YAPAR MI?

Ne ilginçtir ki yazının başında adını verdiğim Pentapostagma 19 Haziran 2022 tarihli haberiyle “Türkiye’nin, ABD tarafından 96 saat içinde işgal edileceğini” iddia ediyordu.

Buradan 2002 yılındaki tatbikatta “Türkiye’de büyük deprem olacağının”savaş oyununda yer aldığına bakarak, yaşadığımız büyük deprem felaketi arasında bir paralel kurulmasın.

“Bu felaketi ABD’nin teknoloji imkânlarıyla yarattığı” gibi söylemler gerçek dışıdır.

“Bin Yılın Meydan Okuması” NATO tatbikatında “büyük deprem” unsuru “Türkiye’nin bir depremler ülkesi olduğu jeolojik özelliğiyle” örtüşüyor.

Cihat Yaycı Amiral aslında başka bir senaryoya dikkat çekmekte.

“Yunanistan’ın sürekli silahlanarak, hava gücünü yükselterek Batı himayesinde bir maceraya kalkışması olasılığına…”

ABD KİLİDİ

Böyle bir çatışma halinde “96 saat sonunda ABD’nin elektronik kumanda sistemiyle her iki tarafın uçaklarını da hareketsiz hale getireceği” gibi öngörülere gönderme yapıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş halinde hava kuvvetlerinin ötesinde Türkiye’nin asıl kozu “Trakya’dan 5-10 saatte kara kuvvetleriyle Atina’ya inme gücüydü.”

Ancak Amerika Dedeağaç’a dev bir üs kurdu. Büyük kuvvet yığını yaptı.

Türk askeri Trakya’dan girdiği takdirde Dedeağaç’ta Amerika engeliyle karşı karşıya kalır.

Sonuç…

Yunanistan Ege’de kara sularını 12 mile çıkarma kararı alıp bunu uygulamaya koyarsa, Türkiye’deki büyük depremin zor koşullarından kendi adına “fırsat çıkarırsa” bunun neticesi “casus belli (savaş nedeni)…”

UKRAYNA FAKTÖRÜ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte jeopolitik değişti.

Türkiye’nin ağırlığı ve NATO içindeki önemi geçen yıllara göre çok daha yükselişte. O nedenle, Yunanistan ne kadar dayılansa, şımartılsa da çılgınlığa kalkışamaz, Amerika da buna yeşil ışık yakmaz.

Cihat Yaycı Amiral’den de bu izlenimleri aldım.

Buna karşılık, Başbakan Miçotakis önümüzdeki seçimleri kazanmak için “kara sularını 12 mile çıkarmak” kartını “Girit Adası’nın güneyi için” kullanmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki mart ayı konuşulmakta olan tarih.

Oysa…

Türkiye “Girit’in güneyini de adalar denizinin kapsamında” görmekte.

O nedenle, Miçotakis’in karşı karşıya kalacağı riskleri döne döne iyice düşünmesinde fayda var.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guneri-civaoglu/ham-hayal-6903322?sessionid=3