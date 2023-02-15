Serdar Kılıç: Ermenistan’ın gösterdiği dayanışmayı unutmayacağız

Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecinde Türkiye’nin özel temsilcisi Serdar Kılıç, Türkiye’de yaşanan büyük depremin ardından Ermenistan’ın verdiği desteğe değinerek, bunun şu aşamada önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Armenpress muhabirine konuşan Kılıç’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bulunduğumuz coğrafya yani coğrafyamız, kaderimizi belirleyen önemli etkenlerden biridir. Bazen o kader maalesef bu tür felaketlerle de şekilleniyor.

Bölge ülkelerinin desteği acı ve kederin hafifletilmesinde önemli bir etkendir. Bölgedeki diğer ülkeler gibi Ermenistan halkı da bu acılı anda Türkiye halkının yanında olma çabası göstermiş, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra son ikisi dün gece teslim edilen TIR’larla insani yardım göndermiştir.

Ermenistan Dışişleri Bakanı da Ermeni halkının başsağlığı dileklerini iletmek için Ankara’ya gelerek Dışişleri bakanımızla görüştü. Tabii bunlar şu aşamada önemli gelişmeler. Ermenistan’ın gösterdiği bu desteği elbette unutmayacağız. Bu çok önemli bir olay. Aynı zamanda, acı insanları yakınlaştırabilir. Önemli süreçler yaşıyoruz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/15/Serdar-Kılıç-Ermenistan-Türkiye/244191