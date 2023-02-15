Ermenistan, Türkiye’ye insani yardım taşıyan yeni TIR’lar gönderdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Ermenistanın Türkiye’ye yardim etmesi sürüyor. Ermenistan, kara sınırından (Margara köprüsü – Alican sınır kapısı) Türkiye’ye yeni bir insani yardım malzemesi gönderdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda TIR’ların Türkiye’ye giriş yaptığını açıkladı.

”Dün akşamleyin insani yardım mazlemesi yüklü kamyonlar Margara köprüsünden Ermenistan-Türkiye sınırını geçti” diye yazdı.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan 11 Şubatta Depremin hemen akabindeki 28 kişilik kurtarma ekibi ve teknik ekipmana ilaveten, Ermenistan, 5 TIR dolusu 100 tonluk gıda, ilaç, su ve sair acil yardım paketi Adıyaman’a ulaştırdı.

Armenia continues sending humanitarian aid to earthquake-affected regions.



Late last night, trucks loaded with the second batch of humanitarian aid crossed the #Armenian–#Turkish border through the Margara bridge. — Vahan Hunanyan 🇦🇲 (@v_hunanyan) February 15, 2023

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/15/Ermenistan-Türkiyei-yardım-taşıyan-yeni-TIR/244147