Ermenistan Dışişleri Bakanı: Barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli depremler için ülkesinden gönderilen arama kurtarma ekiplerinin iş birliği içerisinde deprem bölgelerinde görev aldığını belirterek, bu zor anlarda Türkiye’de bulunarak bir kez daha barışı inşa etme konusundaki arzularını teyit etmek istediğini söyledi.

Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sembolik bir olayın yaşandığını aktaran Mirzoyan, 11 Şubat’ta, 30 yılı aşkın süredir kapalı olan sınırın, Adıyaman’a insani yardım götüren tırlar (Ermenistan’dan gelen) için açıldığını hatırlattı.

Ararat Mirzoyan, “Dün akşam kara sınırdan Ermenistan’dan Türkiye’ye gönderilen insani yardımın ikinci kısmı birazdan Adıyaman’a depreme maruz kalanlara ulaşacak.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, şunları kaydetti:

“Bu zor anlarda Türkiye’de bulunarak bir kez daha bölgede barış inşa etme konusunda ve özellikle Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması ve Ermenistan ile Türkiye arasında sınırın tamamen açılması konusunda Ermenistan Cumhuriyeti’nin hazırlığını ve isteğini bir kez daha burada teyit etmek istiyorum.”

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