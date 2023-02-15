Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde dostluk elini uzattı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, “Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı” ifadelerini kullandı.

DUVAR – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği basın toplantısında, “Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı” dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da, “Bu zor anlarda Türkiye’de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum” diye konuştu.

AA’nın aktardığına göre Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelen Çavuşoğlu, “Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’la normalleşme sürecinde yaşanacak ilerleme, bölgemizin huzur ve refahına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Dayanışma ziyareti için mevkidaşı Mirzoyan’a teşekkür eden Çavuşoğlu, mevkidaşının geçen yıl Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve burada ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımları değerlendirmek üzere ikili görüşme yaptıklarını hatırlattı. Çavuşoğlu, ayrıca farklı platformlarda da Mirzoyan’la bir araya geldiklerini belirterek, mevkidaşının bugünkü ziyaretinin ‘son derece anlamlı’ olduğunu söyledi.

Maraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan’dan taziye ve dayanışma mesajları aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak destek ve dayanışma mesajlarını aktardığını söyledi.

‘BARIŞI VE HUZURU TESİS EDEBİLİRİZ’

Mevkidaşı Mirzoyan’la bugün Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecindeki atılacak adımları görüştüklerini ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler, kapsamlı barış anlaşması ve müzakereler hakkında da bilgi aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu 3 ülke samimi adımlar atarsa Güney Kafkasya’da kalıcı barışı ve huzuru tesis edebiliriz. Güney Kafkasya’nın kalıcı istikrarı bu bölgenin ekonomik kalkınması bakımından da son derece önemlidir” ifadesini kullandı.

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde atılabilecek adımlardan birisinin tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün yeniden inşası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Bir taraftan geleceğe yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Sınır geçişlerinde köprülerle ilgili her iki tarafın da analizleri, tespitleri var. Sınır kapısına gidecek yollarla ilgili atabileceğimiz adımlar var. Bu adımları daha da hızlandırma konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin de gelecek süreçte atılacak adımlar konusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bugünkü ziyaret ve bu zor günlerde göstermiş oldukları dayanışma ve bize verdikleri destek son derece anlamlıdır” ifadesini kullandı.

‘TARİHİ BİR OLAY YAŞANDI’

Sembolik bir olayın yaşandığını aktaran Mirzoyan ise, 11 Şubat’ta, 30 yılı aşkın süredir kapalı olan sınırın, Adıyaman’a insani yardım götüren tırlar (Ermenistan’dan gelen) için açıldığını hatırlattı. “Sembolik olarak tarihi bir olay yaşandı, cumartesi günü 30 yıldır kapalı olan sınır insani yardım için açıldı. Bu zor anlarda Türkiye’de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum” diyen Mirzoyan, “Ermenistan, korkunç depremden hemen sonra Türkiye’ye ekip ve insani yardım göndermeye karar verdi. Çok mutluyum ki Ermeni arama kurtarma ekipleri ortakları ile birlikte hayatları kurtardı” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/cavusoglu-ermenistan-bu-zor-gunumuzde-dostluk-elini-uzatti-haber-1603744