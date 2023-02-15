Almanya’da yaşayan ‘Ermenistan asıllı bir bacımız’ depremzedeler için kolları sıvadı

Almanya’da yaşayan Ermenistan asıllı bir kadın Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Almanya Düsseldorf’ta yaşayan Ermenistan asıllı bir kadın, yaptığı hamur işlerini ve tatlıları satarak Suriye ve Türkiye’deki depremzedeler için yardım topluyor. Nairi isimli kadın, depremzedelere yardım etmek için şimdiden 610 Euro topladı.
Türkiye’de yaşayan tanınmış bir Ermenistan asıllı insan hakları aktivisti olan Natali Avazyan bunu Twitter sayfasından duyurdu. Bir çok Türk yorumcuda teşekkürlerini sunmayı ihmal etmedi.
https://www.arti49.com/almanyada-yasayan-ermenistan-asilli-bir-bacimiz-depremzedeler-icin-kollari-sivadi-2375964h.htm
İlk yorum yapan siz olun