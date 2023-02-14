Süryani Metropolitliği’ne İsveç’ten Yardım

Mardin ve Dünya’daki Süryanilerin deprem bölgesine yardım ve destekleri artarak devam ediyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Merkezi İsveç’in Södertalje şehrin bulunan Süryani Metropolitliği, Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen vatandaşlara dağıtılmak üzere kıyafet ve battaniye desteğinde bulundu.

İsveç Süryani Metropolitliği’nin Midyat Temsilcisi İbrahim Onar, Midyat’taki mağazalardan temin ettiği çocuk, kadın ve erkek kışlık kıyafetleri, iç çamaşırlar ile battaniyeleri paketleyip depremzedelere gönderdi. İsveç Süryani Metropolitliği’nin Midyat Temsilcisi İbrahim Onar, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz maalesef çok zor durumlardan geçiyor son günlerde. Bilindiği üzere çok büyük depremler oldu ve bu depremler yüzünden bir çok insan evsiz, barksız kaldı. Şuan günlük ihtiyaçları olan elbise, yemek aş sorunu yaşıyorlar.

Bizde yurt dışında yaşayan Süryaniler olarak bin kişiye yetecek kadar elbise, bay bayan ve çocuk olmak üzere alıp ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere kamyon kiraladık ve yarın kısmetse göndereceğiz biz bu eşyaları. Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde, bu doğal afette biz de yurt dışında yaşayan Süryaniler olarak Türkiye’ye olan sevgimizi ve Türk insanına olan sevgimizi göstermek adına bizde kendi elimizden gelen ne varsa bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsan olan herkes zaten hangi dilde izlerse izlesin burada olan felaketi gördüğünde içinin acımaması imkansız gibi bir şey. O yüzden bence böyle durumlarda hiç kimsenin ırk, din, dil ayırımı yapmaksızın yardıma koşması gerekiyor.” dedi.

https://haber.sat7turk.com/suryani-metropolitligine-isvecten-yardim/