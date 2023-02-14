Surp Giragos Ermeni Kilisesi, depremzedelere kapılarını açtı

DUVAR – Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 ilde yarattığı yıkım ile başlayan dayanışma seferberliği sürüyor. Yedi yıl aradan sonra kısa süre önce ilk Noel ayinine ev sahipliği yapan Diyarbakır’ın Sur İlçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, bu kez kapılarını depremzedelere açtı.

VOA Türkçe’den Mahmut Bozarslan’ın haberine göre, depremden etkilenen öğretmen Raif Erdemci, birkaç parça eşyasıyla kilisede bulunan bir odada kalmaya başladı. Diyarbakır’da da ağır hasara neden olan depremden sonra çocuklarını Bismil ilçesindeki yakınlarının yanına bırakan Erdemci, eşiyle birlikte, kiliseye yerleşti.

İki geceyi arabada geçirdiklerini ve psikolojilerinin bozulduğunu vurgulayan Erdemci, depremzedelerin birbirlerine destek olarak ayakta kaldıklarını söyledi.

YEDİ AİLE KİLİSEYE YERLEŞTİ

Turistlerin olmadığı zamanlarda sakin olan kiliseye Erdemci ailesiyle birlikte depremden nedeniyle evlerine gidemeyen altı aile daha yerleşti.

1980’lerden sonra kaderine terkedilen kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilerek, 2011 yılında ibadete açıldı. Ancak Diyarbakır’da 2015 yılında meydana gelen sokak çatışmalarında ağır hasar gören kilise, yedi yıl da kapalı kaldı. Restore edilerek geçen yıl ibadete açılan kilise, yıl başında Noel ayinine ev sahipliği yapmıştı.

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