Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için her an “hazır” olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 – 19:52

Güncelleme: 14 Şubat 2023 – 19:55

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, gündeme ilişkin gazetecilere konuştu.

Armen Grigoryan, Ermenistan’ın, Türkiye ile sınırın açılması ve ilişkilerin normalleşmesi için her an “hazır” olduğunu söyledi.

Grigoryan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda mutabakata varıldığını, ancak herhangi bir zaman çerçevesinin görüşülmediğini aktardı.

Grigoryan, “Ermenistan sınırın açılması ve ilişkilerin normalleşmesi için her an hazırdır. Bir anlaşma yapıldı, bunlardan biri de Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşları için kara sınırının açılması” dedi.

Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşme süreci görüşmelerinin sürdüğünü dile getireren Grigoryan, “Biz de bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini umarak bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi