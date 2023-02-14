DEPREMZEDELERE YARDIM TOPLANTISI, DUA VE DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞME

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremde yaralananlar için çalışmalar bir gayretle devam ediyor.

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin daveti üzerine, 14 Şubat 2023, Salı, saat 16.00’da afet yardım heyeti Patrikhane kabul salonunda toplantı düzenledi. Patrik Hazretleri’nin yanında toplantıya Rahip Hovagim Seropyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Şirvan Mürzyan, Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan ve Rum Ortodoks Kilisesi’nden Peder Dimitri Mayoğlu katıldılar.

Dua ile açılan toplantıda Patrik Hazretleri toplantının nedenini açıkladı. Bilindiği gibi, korkunç depremin yaşandığı gün, depremzedelere yardım ve destek çalışmaları başlamış ve büyük bir ivme ile devam etmiştir. Yardım çalışmaları Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) önderliğinde ve Afet Komisyonu aracılığıyla yürütülmektedir. Bu bağlamda PSYK başkanı Haçik Canel, bugüne kadar nasıl bir çalışma yürütüldüğünü detaylı bir şekilde anlattı. Buna göre: İllerden gelen talepleri değerlendirerek Malatya ve Hatay’ın çeşitli bölgelerine; Vakıflıköy, İskenderun, Antakya, Samandağ ve Altınözü’ne yardımlar gönderdiler. Verilen bilgiye göre Adıyaman’a gidecek yardım ise bugün yola çıkacak. Kiliselerimizin Sosyal Yardım kollarının iş birliği ile gerekli giysi, yiyecek ve çeşitli ihtiyaç eşyalarının yardım kampanyası devam ediyor. Patrikhane çatısı altında başlatılan maddi yardım toplama çalışmalarının da devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Memleketlerinden bir süre uzaklaşmak ve akrabalarının yanında kalmak isteyen bir grup cemaat üyesinin PSYK koordinatörlüğünde İstanbul’a taşınmaları sağlandı. Bugün itibariyle, 86 kişilik bir grup İstanbul’a ulaştı.

Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan hüzünlü bir konuşma yaparak şahsı ve himayesinde bulunan cemaati adına teşekkür etti. Depreme tanıklık etmiş biri olarak, afet bölgesindeki halkımızın durumunu, depremin ardından yaşananları ve mevcut durumu anlattı. Peder Avedis, deprem bölgesinde ölümün nefesini hissetmiş olsalar bile bugün yaşadıkları için Tanrı’ya şükretti.

Ardından üç gün boyunca afet bölgesinde kalan Rum Ortodoks Kilisesi’nden Peder Dimitri Mayoğlu, oradaki izlenimlerini katılımcılara aktardı. Ermeni Patrikliği’nin desteklerinin bölgede yaşayan Rum Ortodoks cemaatine de ulaşması münasebetiyle cemaati adına teşekkürlerini ve şükranlarını dile getirdi.

Soru ve önerilerin ardından, Patrik Hazretleri ve katılımcılar, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler. Ruhani Önderimiz, zamanın yardımlaşma, dayanışma ve birlik olma zamanı olduğunu, cemaatin her ferdinin gücü ölçüsünde, kabiliyeti ölçüsünde yürütülen işin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Toplantı dua ile sona erdi.

PATRİKLİK KİLİSESİ’NDE DUA ve “HOKEHANKİSD”

Toplantının ardından Patrik Hazretleri, Patriklik rahiplerinin ve pederlerin refakatiyle Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde dua törenine riyaset etti. Törene, çeşitli illerden şehrimize gelmiş depremzedeler katıldılar. Törende depremde hayatını kaybeden cemaat mensuplarımız için “Hokehankisd” duaları okundu.

Tören sonunda Patrik Hazretleri pederane bir konuşma yaparak depremin yol açtığı büyük felaketten ve halkımızın çektiği büyük acıdan ve yaşanan ölümlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ruhani Önderimiz Kutsal Kitap’taki şu sözleri hatırlattı: “Güneşin ışığı altında her şeyin bir zamanı vardır. Doğum zamanı ve ölüm zamanı…” Şimdi yaşama ve hayatta kalma zamanı. Patrik Hazretleri, insanın birçok şeyi kaybedebileceğini, ancak inancını, umudunu ve sevgisini asla kaybetmemesi gerektiğini dile getirdi. “Şimdi umutla yaşama, hayatta kalma zamanıdır.” dedi.

Daha sonra Ruhani Önderimiz, depremzedeleri kendileriyle görüşmek için Patrikhaneye davet etti.

DEPREMZEDELERLE BULUŞMA

Patrik Hazretleri depremzedeleri Patrikhane kabul salonunda kabul etti. Ruhani Önderimiz depremzedelere; hepimizin evi yani Patrikhanemizin çatısı altında olduklarını vurgulayarak, yaşanan felaketin üzücü olduğunu, ancak hoş geldiklerini dile getirerek sözlerine başladı. Cemaatin ve Patrikhanenin kısa tarihçesini aktaran Patrik Hazretleri, dinleyicilere sevgi ve pederane sözlerini ileterek, Patrikleri, Patrikhaneleri ve cemaatlerinin her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini söyledi. Ayrıca herkes için dua ettiğini ve herkesin mağdurların yaralarını iyileştirmek ve psikolojik etkilerini en aza indirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad