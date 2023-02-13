Ermenistan Özel Temsilcisi Rubinyan: Bu insani felaketlerde komşular yardımlaşmalı

Ermenistan Özel Temsilcisi Rubinyan: Bu insani felaketlerde komşular yardımlaşmalı

Ermenistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, barış ve istikrarın sağlanması için Ermeni tarafının da bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

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Ermenistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Ermenistan’ın Türkiye’ye arama ve kurtarma ekibi ile yardım malzemesi göndermesine dair açıklamalarda bulundu. Rubinyan, Ermenistan’dan Türkiye’ye yapılan yardımlarla ilgili iç kamuoyunda az da olsa eleştiriler olduğuna dair soruya, büyük çaplı felaketler karşısında tüm ülkelerin birbirine yardım etmesi gerektiği, gönderilen arama ve kurtarma ekibi ile yardımların doğru ve normal bir adım olduğu yanıtını verdi.

Rubinyan, “Biliyorsunuz Ermenistan-Türkiye ilişkileri yüz yıldır çok karışık ve sorunlarla dolu. Ancak ülkelerimiz komşu ve bir insani felaket karşısında Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin şimdiki veya geçmişteki durumundan bağımsız olarak komşular birbirine yardım etmeli.” açıklamasını yaptı. 1999 yılındaki Gölcük depreminde de Ermenistan’ın yardım gönderdiğini hatırlatan Rubinyan, “Eğer bu bölgede gerçekten barış ve istikrar istiyorsak diğer taraflardan da adımlar geleceğini umarak biz de adımlar atmalıyız. Ancak burada öncelikli olan insani yardımdır. Maalesef hem Türkiye’de hem de Suriye’de deprem nedeniyle Ermeni asıllı vatandaşlardan da ölenler oldu” dedi. Rubinyan, uluslararası basında yapılan yardımların ilişkilerin normalleşmesine yardım edebileceğine dair yorumları değerlendirerek, felaket sonucunda sürecin kesintiye uğrayacağını düşünmediğini ancak normalleşmenin hızlanıp hızlanmayacağını zamanın göstereceğini belirtti. Rubinyan, yardımların gönderilmesi için Ermenistan’ın sınır kapısının açılması ile ilgili olarak kapının Rus mallarının taşınması için de kullanılıp kullanılamayacağı sorusu üzerine Ermenistan’ın sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin en kısa sürede başlamasını arzu ettiğini ancak bunun Türkiye’ye bağlı olduğunu söyledi. Anlaşma gereği sınırların üçüncü ülke vatandaşlarına açılacağını aktaran Rubinyan, kara sınırlarından üçüncü ülkelere ait malların taşınmasına dair henüz bir anlaşma olmadığını ancak Ermenistan’ın bunu istediğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Ermenistan yardımının Türkiye’ye aktarılması maksadıyla sınır kapısı 35 yıl sonra açılmıştı. Öte yandan, depremzedeler için Ermenistan’da hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü’ne gelmişti. Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etmişti. Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti. İnsani yardımla ilgili Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Twitter’dan Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan’a teşekkür etmişti. Rubinyan da “Yardımcı olabildiğim için mutluyum.” ifadesini kullanmıştı. (AA)

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