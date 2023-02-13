‘Cenazelerimizi kendimiz defnettik’

EFNAN ATMACA – Çok fazla can kaybının yaşandığı mahallelerde tamamı tek katlı kerpiç evlerin de hiçbiri ayakta kalmadı. Zeytinli Mahalllesi’ndeki kilise, mezarlığın üzerine yıkıldı. Yardımların çok geç ulaştığı bölgede insanlar birbirlerine kendi imkânlarıyla destek oldu. Mutfaklarından riske girip çıkardıkları erzaklarla yemek dağıtımının yapıldığı bölgeyle sağlıklı iletişim sağlanamıyor. Cenazelerinin definlerini kendi çabalarıyla gerçekleştiren cemaat en çok ceset torbasına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bölgede kalabalık bir Rum Ortodoks nüfusu yaşıyor ve tüm bu süreçte kendilerini çok yalnız hissettiklerini söylüyorlar.

Vakıflı köyü sağlam

Ermenilerin yaşadığı Vakıflı Köyü’nde ise can kaybı yok. Evlerde de çok büyük olmamakla birlikte hasarlar mevcut. Elena Çapar’ın önderdiğinde kilise bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Musa Dağı’nın oradaki restoran ve kafede çeşitli yardımlar yapılıyor ve Samandağ’daki ihtiyaç sahiplerine oraya gitme çağrısında bulunuluyor. Tırlarla gelen yardımların sağlıklı dağıtımının yapılması için de Vakıflı Köyü’nün gençleri rehberlik ediyor.

Kapılarını açtılar

Bölgedeki diğer kiliseler de depremzedelere yardım için kapılarını açtı. Diyarbakır’daki tarihi Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi yetkileleri, depremzedelere barınma ve her türlü yardımı yapacaklarını açıkladı. 20’nin üzerinden misafir odası bulunan kilisede, ihtiyaç duyulması halinde ayin yapılan salon da depremzedelerin barınması için tahsis edilecek.

Milliyet Gazetesi