Başpiskopos Abdüllahad: Suriye’ye İnsani Yardım Konusu Siyasalaştırmamalıdır – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MADRİD – İspanya’daki Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi Patrik Vekili Başpiskopos Mar Nicholas Matta Abdüllahad, insani yardım konusunun siyasallaştırılmaması ve Suriye’deki depremden etkilenen tüm insanlara ulaştırılması çağrısında bulundu.

Abdüllahad, Suriye’deki depremzedelerin ruhlarının rahat etmesi için İspanya’nın başkenti Madrid’deki Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen Pazar Ayini’ne başkanlık ederken, bu çile ve sonuçlarıyla yüzleşmek için herkes arasında bir sevgi, birlik ve işbirliği ruhu çağrısında bulundu.

Abdüllahad, Herkesi bu felaketten etkilenen herkese yardımda bulunmaya ve ülkenin etkilenen ve felakete uğramış bölgelerindeki insanların ihtiyaç duyduğu insani yardım konusunu siyasalaştırmamaya çağırdı.

https://t.me/SuriyeArapHaberAjansI

https://www.facebook.com/SANAHaberAjansi/

SANA