Tüm dünya depremzedeler için seferber oldu: 30 milyon dolar bağış yapıp, sessiz sedasız büyükelçilikten ayrıldı

Depremin ardından Türkiye’ye koşan arama kurtarma ekipleri onlarca depremzedeyi kurtardı, sahadaki yabancı uzmanların sayısının birkaç gün içinde 10 bini geçmesi bekleniyor. Kuveyt’ten ABD’ye, Tunus’tan Yunanistan’a birçok ülkede göz yaşartan kampanyalar var. ABD’de adı açıklanmayan bir Pakistanlı, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne yürüyerek gitti, depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yapıp yine sessiz bir şekilde elçilikten ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 99 ülkenin Türkiye’ye yardım teklifinde bulunduğunu ve halihazırda 68 ülkenin sahada arama kurtarma çalışmalarına katıldığını duyurdu. Yurt dışından Türkiye’ye gelen arama kurtarma uzmanı sayısı 8 bin 600’den fazla. Dışişleri Bakanlığı, 15 ülkenin daha ekip göndermesinin beklendiğini ve sahadaki yabancı personel sayısının 10 bini geçeceğini aktardı.

Orta Amerika ülkesinden arama kurtarma ekibi, yanlarında özel eğitimli köpekleriyle birlikte Türkiye’ye uçtu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da hummalı bir kampanya var. Başkent Bogota’daki Türkiye Büyükelçiği’nde gönüllüler toplanan yardımları tasnif edip paketliyor. Uluslararası haber ajansı AFP’nin servis ettiği fotoğraflarda, büyükelçilik içerisinde onlarca paketin biriktiği görüldü.

KUVEYT-ABD

Kuveyt’te depremin hemen ardından başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 70 milyon dolar toplandı. ‘Kuveyt yanınızda’ adlı kampanya devlet televizyonundan yayınlandı, yarım günde 129 bin Kuveytli 67 milyon dolardan fazla bağış yaptı. 161 arama kurtarma uzmanıyla enkazlarda canlı arayan ABD ekibindeki iki birimden biri olan Virginia Görev Gücü 1, 1999 Marmara depreminden sonra da sahadaydı.ABD’nin birçok eyaletinde ise Türkiye’ye yardım için seferberlik var. New York ve New Jersey’de bir Türk nakliyat şirketi yardım toplama merkezine dönüştü. Şirketin sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından iki eyalette yaşayan Türkler TIR parkına akın etti.

AZERBAYCAN

Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olan Azerbaycan, 700’ü aşkın uzmanıyla sahada. Türkiye’ye yardım için tüm ülke seferber oldu, yardım taşıyan uçaklar bir bir kalkış yaptı. Uçakların yanı sıra Azerbaycan’da toplanan yardımlar TIR’larla Türkiye’ye ulaştırılıyor. Onlarca TIR’ın sınır kapısından geçtiği bildirildi.

ERMENİSTAN

Türkiye’nin doğu komşusu Ermenistan, deprem bölgesine 28 uzmandan oluşan arama kurtarma ekibi gönderdi. Ermenistan’dan yola çıkan yardım kamyonları ise, yıllar sonra ilk kez açılan Alican Sınır Kapısı’ndan geçerek Türkiye’ye giriş yaptı. Türkiye ve Ermenistan arasında karayolu ulaşımının mümkün olduğu tek nokta olan Alican Sınır Kapısı, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında yıkılmasının ardından açılmış, 1993 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Birinci Karabağ savaşı nedeniyle tekrar kapanmıştı. Sınır kapısı, sadece 1988 yılında, Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay’ı yardımları ülkeye gönderilmişti.

SIRBİSTAN

Enkazlarda canlı arayan Sırp ekibinin yanı sıra, özellikle Boşnak nüfusa ev sahipliği yapan Novi Pazar’da bir seferberlik var. Toplanan yardımlar yedi kamyona yüklendi ve araçlar Türkiye’ye doğru hareket ediyor.

YUNANİSTAN

Deprem olur olmaz arama kurtarma ekiplerini Türkiye’ye gönderen komşu Yunanistan’da, insani yardımların yüklendiği uçaklar bir bir havalanıyor. Ege Denizi’ndeki adalarda yaşayanlar da yardım kampanyaları düzenliyor. Rodos’ta yaşayan Türklerin topladığı bir feribot dolusu yardım malzemesi Türkiye’ye doğru yola çıktı. Antalya Kaş’ın hemen karşısında yer alan küçük Meis Adası’nın sakinleri ise, Türkçe bir notla yardımlarını teknelere yükleyip Kaş’a getirdi. Notta, “Sevgili komşularımız, sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı… Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa… Meis Adası halkı-Kastellerizo” yazıyordu.

ENDONEZYA

Güney Asya ülkesinden arama kurtarma ekibi, yanlarında insani yardımlarla birlikte askeri kargo uçaklarıyla Türkiye’ye doğru yola çıktı. Fotoğraf, başkent Cakarta’da çekildi.

PAKİSTAN: 30 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri sevk eden Pakistan’da, insani yardımlar uçalar ve TIR’larla deprem bölgesine ulaştırılıyor. İran üstünden Türkiye’ye gidecek 16 yardım TIR’ı, Lahor şehrinden yola çıktı. TIR’lar kışlık çadır ve battaniye taşıyor. ABD’de adı açıklanmayan bir Pakistanlı Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne yürüyerek gitti, depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yapıp yine sessiz bir şekilde büyükelçilikten ayrıldı. Depremden bu yana birçok Türkçe Twitter mesajı paylaşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, ismi gizli tutulan Pakistanlının hareketinin yüreğine dokunduğunu yazdı. (Kaynak: Milliyet)

https://www.cnnturk.com/dunya/tum-dunya-depremzedeler-icin-seferber-oldu-buyukelcilige-30-milyon-dolar-bagisi-verip-sessizce-uzaklasti?page=1