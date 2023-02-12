Patrik Yazcı, Dünya Ülkelerini Suriye’deki Depremden Etkilenenlere Yardım Etmeye Çağırdı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

BEYRUT – Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği Patrik John X Yazcı, Suriye’yi vuran yıkıcı depremin etkilerinin üstesinden gelmek için dünyadaki tüm ülke ve hükümetlere yardım çağrısında bulundu.

Bu, Lübnan’ın kuzeyindeki Balamand Meryem Ana Patrik Manastırı Kilisesi’nde, bu depremde hayatını kaybedenlerin ruhlarının rahatı ve tüm yaralıların acil şifası için Pazar Ayini’ne başkanlık etmesinden sonra geldi.

Şam ve Balamand Manastırı’nda bu zorlu çileden etkilenen herkese yardım etmek için bir üst yardım komitesi kurulduğundan, Patrikhane’nin yardım çalışmalarını desteklemek için tüm çabasını gösterdiğine dikkat çekti.

R.M.

SANA