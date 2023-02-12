Müzisyen Zilan Tigris kimdir?

DUVAR- Maraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır’da 9 katlı Sözel Apartmanı da yıkıldı. Apartmanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında gece saatlerinde müzisyen Zilan Tigris’in (Dilek Küçüker) cansız bedeni çıkarıldı. Tigris’in cenazesi, bugün Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Ermeni dengbêj Tigris, ilk, orta ve lise öğrenimimi Diyarbakır’da tamamladı. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuar Türk Müziği Ses Eğitim bölümünü okuyan Tigris, 1990’da Diyarbakır Belediyesi bünyesinde kurulan ilk halk müziği korosunu kazandı. Bir dönem müzik öğretmenliği yaptı. Yaklaşık 30 yıldır şarkı söylemeyen Tigris, 1992’de ilk albümü olan ‘İRO’yu, 1998’de ‘ADLE’, 2018’de ‘GELİVER’ adlı üç albüm yaptı. Tigris, Ermenice ve Kürtçe başta olmak üzere yaklaşık 10 dilde şarkı söylüyordu.

Tigris, Diyarbakır’da ilk çocuk korosunu, ev hanımlarından oluşan ilk kadın korosunu ve gençlik korolarını oluşturup yıllarca şefliğini yaptı. Tigris, 2002’de ‘Türkiye Şarkıları’ projesi de Sezen Aksu’yla yurt içi ve yurt dışı konserlerinde ve 2004’de Ferhat Göçer’le ‘Anadolu Aryaları’ adlı projede yer aldı. (HABER MERKEZİ)

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