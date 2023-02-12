İsrailli yardım ekibinden Türkiye’den ayrılma kararı

İsrailli bir yardım ekibinin Türkiye’de kendilerine yönelik güvenlik tehdidi nedeniyle çalışmalarını sonlandırıp bir an önce İsrail’e dönme kararı aldığı belirtildi.

Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına destek olan ve İsrailli acil yardım gönüllülerinden oluşan “United Hatzalah” adlı bağımsız yardım kuruluşu, güvenlik tehdidi nedeniyle çalışmalarını sonlandırarak ülkeden erken ayrılma kararı aldı. Kuruluştan yapılan açıklamada, gruba yönelik teyitli bir güvenlik tehdidi nedeniyle ekibin bir an önce İsrail’e dönme kararı aldığı belirtildi.

Yapılan ortak durum değerlendirmesinin ardından United Hatzalah CEO’su Eli Pollack ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dov Maisel’in kuruluşun kurtarma misyonunun başında bulunan Binbaşı Yossi Cohen’e misyonu sonlandırması ve mümkün olan en kısa sürede İsrail’e dönmesi talimatını verdiği kaydedildi. Ekibin hızlı bir şekilde ekipman ve teçhizatlarını toparladığı öğrenildi. Mevcut uçuşların yetersizliği nedeniyle ABD vatandaşı milyarder hekim Miriam Adelson’ın Pazar günü ekibi İsrail’e geri götürmek üzere özel jetini tahsis ettiği belirtildi.

“Ekibe yönelik güvenlik tehdidi istihbaratı aldık”

Maisel, “Ekibimizi Türkiye’nin Suriye sınırına yakın bu bölgesine göndermenin belli bir risk taşıdığını biliyorduk ancak hayat kurtarma görevimiz adına tehdidi azaltmak için gerekli adımları attık. Ne yazık ki, İsrail heyetine yönelik somut ve acil bir tehdit olduğuna dair istihbarat aldık ve personelimizin güvenliğini ön planda tutmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Kısa sürede başardıklarından dolayı gurur duyduklarını belirten Maisel, ekibin İsrail arama kurtarma birimleri, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), diğer yerel ekipler ve Kızılay’la işbirliği içinde 15 kişinin enkazdan kurtarılmasında rol oynadığını kaydetti.

DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre, alandaki farklı grupların İsrailli ekiplere yönelik tutumunun yanı sıra farklı radikal grupların Suriye sınırından geçerek bölgeye gelebileceği endişesi de bu kararın alınmasında etkili oldu.



DW/SÖ,EC

https://www.inspiredminds.de/tr/i̇srailli-bir-yardım-ekibi-güvenlik-tehdidi-nedeniyle-türkiyeden-ayrılıyor/a-64678890