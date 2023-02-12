Hollanda’daki kiliselerde depremzedeler için Pazar ayini ve yardım

Hollanda’daki kiliselerde bugün Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ayin yapılıyor.

Protestan ve Katolik kiliselerindeki Pazar ayininin ardından deprem mağdurları için maddi yardım toplanacak.

Hollanda Katolik Kilisesi, cemaatlerini Pazar günü Depremmağdurları için dua etmeye ve toplanmaya çağırmıştı.

Hollanda Protestan Kilisesi de afet mağdurlarına battaniye, ilaç ve gıda maddeleri sağlıyor.

Cuma günü, Hollanda ve Belçika’daki camilerdeki Cuma namazı sırasında dayanışma amacıyla birçok kilise de çanlar çalınmıştı.

Anvers Kilisesi de, Cuma namazı sırasında İstiklal Marşı’nı çalmıştı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/hollandadaki-kiliselerde-depremzedeler-icin-pazar-ayini-ve-yardim-42218738