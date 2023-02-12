Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde depremde yaşamını yitirenler için ayin yapıldı

Ferit Aslan

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğümdeki iki depremde yaşamını yitirenler için Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde ayin yapıldı, dualar edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından can kaybı ve yaralı sayısı günden güne artıyor.

Ermeni cemaatinin Ortadoğu’daki en büyük kilisesi olan Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde hem kentteki Ermeniler hem de Ermeni cemaatinin dostlarının katılımıyla ayin düzenlendi.

Ayinde depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Malatya’da Ermemi cematinden 10’dan fazla kişi yaşamını yitirdi

Depremin vurduğu Malatya’da, Ermeni cemaatinden 10’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Din adamı kıdemli peder Krıkor Damadyan, Malatya’da Ermeni cemaatinden yaşamını yitirenlerin cenazelerinin toprağa verilmesini ardından Diyarbakır’a gelerek ayini yönetti.

https://medyascope.tv/2023/02/12/diyarbakir-surp-giragos-ermeni-kilisesinde-depremde-yasamini-yitirenler-icin-ayin-yapildi/