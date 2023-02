DEPREMİN ARDINDAN ANTAKYA’DA TARİHİ BİNALAR DA YIKILDI… MAHALLE MUHTARI YAVRUN: “BIRAKIP GİDEMEM HER ŞEYİM BURADA, DÜNYAMIZ AŞAĞIDA”

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: FATİH NAZIM EFE

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri Antakya. Birçok yapıyla beraber Hatay Meclis Binası olarak bilinen tarihi bina da deprem sonrası yıkıldı. Depremden kendi çabasıyla enkazdan çıkan Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Rafet Yavrun, “Çıkaramadığımız cesetler var. Ulaşamadığımız insanlar, giremediğimiz evler var. Mahalle yok olmuş durumda, olsun… Bırakıp gidemem. Anılarım burada, yaşamım burada. Çocukluğum, annem, babam her şeyim burada. Hayvanlarımız aşağıda. Dünyamız aşağıda. Her şeyimiz aşağıda” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 24 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Can kayıplarının en fazla olduğu şehirlerden biri de Hatay oldu.

Tarihi bir kent olarak da bilinen Hatay’da birçok binanın yanında tarihi yapılar da yıkıldı. Hatay Meclis Binası olarak bilinen, günümüzde Kültür Merkezi olarak kullanılan ve Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında inşa edilen tarihi bina da deprem sonrası yıkılan yapılar arasında yer aldı. Meclis binasının karşısındaki tarihi Ulucami binası da yıkıldı.

“MEDENİYET ŞEHRİNDEN BÜTÜN DÜNYAYA SESLENİYORUM, ÇIKARAMADIĞIMIZ CESETLER VAR”

Depremden etkilenen ve tarihi yapıların yer aldığı Antakya Güllübahçe Mahallesi de enkazın altında kaldı. Kendi çabalarıyla göçükten çıktığını söyleyen mahalle muhtarı Rafet Yavrun ANKA Haber Ajansı’na konuştu:

“Medeniyet şehrinden bütün dünyaya sesleniyorum. Lütfen buraya gelin, Antakya çok kötü. Bütün mahallem çökmüş durumda, kimse yok. Cesetlerimiz içeride. Çıkaramadığımız cesetler var. Ulaşamadığımız insanlar var. Giremediğimiz evler var.

“BÜTÜN DÜNYAMIZ BURADA, BIRAKIP GİDEMEM”

60 yaşına girdim. Burada doğdum burada öleceğim. Mahalle yok olmuş durumda, olsun. Bırakıp gidemem. Anılarım burada, yaşamım burada, maneviyatım burada. Çocukluğum annem babam her şeyim burada. Bütün dünyamız burada. Burası insanların yaşadığı yer. Sokakta dolaşan can dostlarımız var onlara da bakmak, yaşama kazandırmak zorundayız. Yıkılmayan yer kalmadı.”

“GIDAYA DEĞİL, ISINMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Tarihi yapıların, kilise ve camilerin yıkıldığını söyleyen Yavrun gözyaşlarını tutamayarak, “Hayvanlarımız aşağıda. Dünyamız aşağıda. Her şeyimiz aşağıda. Bizim gıdaya ihtiyacımız yok. Isınma ve giyime ihtiyacımız var. Çok özür dilerim tuvalete ihtiyacımız var. Özellikle telefon internet şirketleri… 6 günden beri gidip geliyor. Yarım saat varsa 45 saat yok. İnsanlar aç ve susuz ölecek” dedi.

“BENİM BURAYA KARŞI SORUMLULUĞUM VAR, BURADA KALACAĞIM”

Bir atlet bir de mont giydiğini gösteren muhtar Yavrun, “Biz burada duygu sömürüsü yapmıyoruz. Bütün dünyaya sesleniyorum. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Ne sağcıyız ne solcuyuz, vatanseveriz. Burada kalacağım. Oğlumla beraber buradayım. Ailemi, çocuklarımı yolladım. Benim buraya sorumluluğum var. Hiçbir şey olmazsa da mahalleye olan sorumluluğum var. İnsanlar burada talan ediliyor” diye konuştu.

