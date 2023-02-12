Çavuşoğlu’ndan Yunan mevkidaşına sıcak karşılama

Deprem bölgesini ziyaret için Türkiye’ye uçan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uçağın merdivenlerinde birbirlerine sarıldı. Konuk bakan, iki ülke ilişkilerinin düzelmesi için yeni bir depreme ihtiyaç olmadığını söyledi. Ziyaret, beklendiği gibi Yunan medyasında manşetten veriliyor.

Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye ile 2020 yazından bu yana gerilimli bir ilişki yaşayan Yunanistan, depremler duyulur duyulmaz arama kurtarma ekibini yola çıkardı. Yunan kurtarma ekibi Hatay’daki bir enkazdan arka arkaya depremzedeleri sağ çıkarırken, ekipteki iki uzmanın birbirine sarılıp ağladığı görüntüler iki ülkede de büyük yankı buldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk askerleri ve Yunan kurtarma ekiplerinin bir sedyede birlikte taşıdığı yaralının fotoğrafını paylaşıp şu mesajı yazdı:

“İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız.”

Yunan devlet televizyonu ERT’nin sabah bültenini bir Türkçe türküyle açtığı ve ekranda büyük yıkımın görüldüğü görüntüler, yine fazlasıyla gündem oldu.

TÜM ÜLKEDE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Yunanistan’da resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sendikalar, belediyeler Türkiye’ye yardım için seferber oldu. Deprem bölgesine insani yardım taşıyan uçaklar bir bir Atina’dan havalanırken, kan bağışı kampanyaları da var.

Başkent Atina’da yardımlar belediye binasında toplanırken, belediye başkanı Kostas Bakoyannis Twitter hesabından çarpıcı bir tweet dizisi yayınladı. Bakoyannis, birkaç ay önce başkente gelen ve sosyal dayanışma geliriyle yaşayan 92 yaşındaki Nikos adlı bir yaşlı adamdan söz etti. Her gün akranlarıyla sohbet etmek için Agios Eleftherios Dostluk Kulübü’ne gelen yaşlı adam, televizyon haberlerini izlerken eski cüzdanını açtı ve içinden bazı bozuk paralar çıkardı.

İngilizce’de birinci olan torunu için bir şeyler almayı planlıyordu ancak haberleri izleyince yerinden yavaşça kalktı, kulübün karşısındaki bakkala yürüdü. Döndüğünde elindeki torbada yiyecekler vardı, torbayı Türkiye’ye toplanan yardımların arasına bıraktı. Belediye başkanı Bakoyannis, yaşlı adamın yardım çağrısına verdiği yanıtı ‘şoke edici’ olarak niteledi.

DEPREMDEN SONRA TÜRKİYE’YE GELEN İKİNCİ BAKAN

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, geçmiş olsun ziyareti için bugün Türkiye’ye uçtu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adana’ya inen mevkidaşı Dendias’ı uçağın merdivenlerinde sarılarak karşıladı.

İki bakan daha sonra helikopterle Antakya’ya geçti ve deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Çavuşoğlu ve Dendias, kameraların karşısına geçip açıklama yaptı. Konuk bakan, “Dostum Mevlüt Çavuşoğlu’na Türk hükümetine, Türk halkına, taziyelerimi iletmek istiyorum. Sayın Çavuşoğlu’na burada kurtarma ekibinin göstermiş olduğu faaliyet nedeniyle söylemiş olduğu güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. Yunanistan hükümetinin Türk hükümetinin zor günleri aşmak için verdiği destek bitmeyecektir. İki ülke ilişkilerinin düzelmesi için yeni bir depreme ihtiyaç yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, “Görüş ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ederiz. Ben dostum Dendias’a ve onun şahsında Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan halkına zor günlerde verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Nikos Dendias, depremlerin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı’ndan sonra Türkiye’yi ziyaret eden ikinci dışişleri bakanı oldu.

ZİYARET MANŞETLERDE

Yunan dışişleri bakanının Türkiye ziyareti, beklendiği gibi televizyonlarda ilk haber ve internet sitelerinin manşetlerinde. Kathimerini gazetesi, ‘Dendias Antakya’da’ başlığıyla verdiği haberde Yunan bakanın “Bu tür sorunlar için değil sevinç için gelmek isterdim ama şu an buradayız” sözlerini öne çıkardı.

CNN Yunanistan, ‘Dendias Antakya’da-Çavuşoğlu ile birlikte deprem bölgesini ziyaret ediyor’ başlığını tercih etti.

Skai televizyonu ise, ‘Çavuşoğlu: Onu burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum’ başlığıyla ziyareti aktardı.

Ta Nea gazetesi, ‘Diyalog perspektifi-Dendias ve Çavuşoğlu: İyi komşuluk ilişkileri böyle zor günlerde görünür’ manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

To Vima gazetesi ise, ‘Dendias: İkili ilişkilerin doğal afetlere ihtiyacı yok’ manşetini tercih etti.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/cavusoglundan-yunan-mevkidasina-sicak-karsilama-6902472