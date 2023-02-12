Arnus, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı ve Vatikan’dan İki Taziye Telgrafı Aldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Başbakan Müh. Hüseyin Arnus Libya’daki ulusal birlik hükümeti başkanı Abdülhamid EL Dabaiba’dan bir taziye telgrafı alarak, yakın zamanda Suriye’yi vuran depremin kurbanları için en derin taziyelerini ve sempatisini dile getirdi.

El Dabaiba telgrafında, Libya’nın Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki kardeşlere iyi günde ve kötü günde kalıcı desteğini doğruladı.

El Dabaiba, “Size, kurbanların ailelerine ve Suriye halkına derin üzüntü ve başsağlığı diliyor, bu çilenin üstesinden gelmeniz için Yüce Allah’tan size güç ve sabır vermesini niyaz ediyorum” diyerek yaralılara acil şifalar diledi.

Arnous ayrıca Vatikan’dan Suriye’deki papalık büyükelçiliği tarafından iletilen bir taziye telgrafı aldı.

Telgraf’ta, “Papa Francis Hazretleri depremin yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyuyor ve depremzedelerin ruhları için içten dualar okuyor, ailelerine sabır ve teselli çağrısında bulunuyor ve bu felaketten etkilenenleri İlahi Takdir’in ellerine teslim ediyor” dedi.

SANA