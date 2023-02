Protestan Kiliseler Derneği’nden Açıklama

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin etkisi 10 ilde sürerken Türkiye’de ve diğer ülkelerde yaşayan Hristiyanlar, mezhep ya da inanç ayırmaksızın yardımlarını etkilenen bölgelere ilk günden itibaren ulaştırmaya devam ediyor.

Protestan Kiliseler Derneği, depremle ilgili resmi sayfasından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle;

“Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen şiddetli deprem ve etkileri, bizleri derinden üzmektedir. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, yakınlarına, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Temennimiz iyi haberlerin artması ve bu zor günlerin bir an önce geride kalmasıdır. Ülkemizin bu acı günlerinde dualarımızı her bir an yükseltmekte ve deprem bölgesi için yakarışlarda bulunmaktayız. Kiliselerimiz ve derneklerimizle afet bölgesindeki gerekli kurumlarla koordineli olarak yaraları sarmaya çalışmaktayız. Depremin ilk gününden itibaren ülkemizin dört bir yanından gönüllü birçok arkadaşımızla bölgedeki yerimizi aldık. Gönüllüler arama kurtarma çalışmalarında, erzak dağıtımlarında, sağlık hizmetlerinde ve hijyen desteklerinde aktif rol almaktadırlar.Bu zor zamanları hep birlikte dayanışma ve duayla aşacağımıza inanıyoruz.

Zor günlerimizin ilk anından itibaren yardım çalışmalarında bulunan yerli ve yabancı bütün kuruluşlarımıza minnettarız. Birlikteliğimiz, bu zor zamanda kritik bir önem arz etmektedir. Yoğun ve özverili destekleriniz için şükretmekteyiz. Bu destekleri en doğru ve uygun şekilde kullanmak için hassasiyetle çalışmaktayız. Umudumuz tüm bu desteklerinizle yaralarımızı hep birlikte sarmak ve şifa bulmaktır. Derin teşekkürlerimizi sunarız.”

https://haber.sat7turk.com/protestan-kiliseler-derneginden-aciklama/