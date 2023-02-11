MHP’den kilise cemaatine yardım

Umut ERDEM

Depremde zarar görmüş vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan MHP Genel Merkezi, Hatay Samandağ’daki Rahip Trifon Efendi nezaretinde kilise cemaatine de yardım paketleri ulaştırdı.

MHP’nin Tokat’tan Deprem bölgelerine gönderilen yardımlarını organize edenlerden biri olan Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kendilerine Samandağ Kilisesi’nden gelen yardım çağrılarına yanıt verdi. Bulut, MHP Turhal İlçe Başkanı Yusuf Bayın ve ekibi ile, Hatay Samandağ’daki Rahip Trifon Efendi nezaretindeki Kilisecemaatine yardım paketlerini ulaştırdı.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mhpden-kilise-cemaatine-yardim-42218208