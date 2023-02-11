DSÖ, Ermenistan, Yunanistan ve İngiltere’den yeni yardımlar

İsviçre merkezli Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere Ermenistan, Yunanistan ve İngiltere’den yeni insani yardım içeren destekler Türkiye’ye ve Suriye’ye ulaşmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen depremler sonrasında her iki ülkeye toplamda 72 metrik ton ‘travma ve acil ameliyat malzemelerini’ gönderdiğini duyurdu. DSÖ, ilk uçağın 9 Şubat’ta 37 metrik ton hayat kurtarıcı malzemeyle Türkiye’ye gönderildiğini ve dün ise 35 metrik tonluk insani yardımın Suriye’ye teslim edildiğini kaydetti. Hayat kurtarıcı malzemelerin, her iki ülkede 100 bin kişinin tedavi ve bakımının yanı sıra 120 bin acil cerrahi müdahale için kullanılacağı ifade edildi. DSÖ, 12 Şubat’ta Suriye’ye 37 metrik ton yeni yardım gönderileceğini ve bu malzemenin ise 300 bin kişinin acil tıbbi ihtiyaçlarına cevap vereceğini kaydetti.

ERMENİSTAN’IN YENİ YARDIMI SINIRA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve Bakanlık Basın Müşaviri Vahan Hunanyan, bugün itibariyle Ermenistan’ın yeni insani yardımlarının yola çıktığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Kostanyan, insani yardım taşıyan TIR’dan görüntü paylaşarak yardımın Margara Köprüsü’nü geçerek sınıra doğru ilerlediğini belirtti.

YUNİSTAN’DAN ‘SEVGİ KONVOYU’ YOLDA

Yunanistan Kızılhaç’ı yaklaşık 40 tonluk insani yardım taşıyan ‘sevgi konvoyunun’ Gaziantep’e doğru yola çıktığını duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Türkiye ve Suriye için hazırlanan 3 TIR’lık ‘sevgi konvoyunun’ gıda malzemelerinin yanı sıra çadır, battaniye ve uyku tulumları taşıdığını da belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün İngiltere yardımlarının organize edildiği College of Londra Üniversitesi’nin merkezine gelerek yardımlar hakkında bilgi aldı. Başbakan Sunak, paketlenmesine kendisinin de bizzat katıldığı insani yardımların kıyafetler, battaniyeler ve hijyen ağırlıklı malzemelerden oluştuğunu ifade etti.

https://www.dha.com.tr/dunya/dso-ermenistan-yunanistan-ve-ingiltereden-yeni-yardimlar-2204433