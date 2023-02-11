ADIYAMAN SÜRYANİ METROPOLİTİNE TAZİYE

Büyük depremi takip eden günlerde, Adıyaman’da da yıkımların meydana geldiği haberini alan Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin talimatıyla Adıyaman Metropoliti Mor Gregorios Melki Yürek ile irtibat kurulmaya çalışıldı. Ancak deprem bölgesinde elektrik kesintisi olduğu için bu mümkün olmadı.

Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, 11 Şubat 2023, Cumartesi sabahı, Malatya’dan Metropolit Hazretleri’ne telefonla ulaşabildi ve taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre, kentin Süryani Kilisesi kullanılamaz durumdaydı ve deprem kentte büyük hasara yol açtı.

Süryani Metropoliti, içinde bulundukları zor durumda teselli bulduğu Patrik Hazretleri’nin gösterdiği pederane yakınlıktan dolayı teşekkürlerini iletti. Hürmetlerini dile getirerek, Patrik Hazretleri’mizin dualarında kendilerini hatırlamasını diledi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad