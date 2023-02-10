Samaritan’s Purse, Deprem Bölgesinde Sahra Hastanesi Kuruyor

Samaritan’s Purse Derneği, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için personel gönderileceğini açıkladı.

Samaritan’s Purse, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’de geniş çapta hasara yol aşan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından afetle mücadele ekibini harekete geçirdi. Ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 14bin’i aştı, on binlerce kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ettikçe sayının artmasından korkuluyor.

Samaritan’s Purse, zarar gören ailelerin acil tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için 52 yataklı Sahra Hastanesinin kurulacağını ve yaklaşık 75 personelin görevlendirileceğini bildirdi. Hastanede iki ameliyathane ve bir eczane yer alacak.

İhtiyaç duyulan malzemelerin en çok etkilenen bölgelere hava yoluyla taşınacağını söyleyen Samaritan’s Purse CEO’su Franklin Graham, ‘‘Şiddetli deprem Türkiye’de geniş bir bölgeyi yıkıma uğrattı. Binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlercesi evsiz kaldı ve sevdiklerini kurtarmaya çalışıyor. Hava şartları kötü ve hayatta kalanlar şok içinde. Halkın yardımımıza ihtiyacı var. İsa’nın adıyla ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Lütfen acı çeken herkes için dua edin’’dedi.

Samaritan’s Purse, ihtiyaçların devam etmesi durumunda bölgeye kurtarma ekiplerinin ve gerekli malzemelerin gönderilmeye devam edeceğini belirtti. (Samaritan’s Purse)

https://haber.sat7turk.com/samaritans-purse-deprem-bolgesinde-sahra-hastanesi-kuruyor/