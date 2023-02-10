Gazeteci Sarkis Kassarjian Halep’ten BirGün’e yazdı: Zaman daralıyor ama hâlâ umut var

Sarkis Kassarjian/Halep​

Halep kentinde saatlerin ilerlemesiyle birlikte enkaz altından sağ kalanların çıkarılması umutları iyice zayıfladı. Yine de Maher Al-Ahmad ve arkadaşları, işaretler veya bir imdat çağrısı bulma umuduyla Al-Shaar bölgesindeki yıkılmış binaların yıkıntıları arasında aramaya devam ediyor.

Mahalleden arkadaşlarıyla birlikte yaptığı işi anlatan Maher, “Enkazın önünde durup yüksek sesle bağırıyoruz, sonra feryadımıza bir cevap gelme umuduyla hepimiz susuyoruz” diyor.

Al-Shaar Mahallesi, Maraş’ı vuran ve yansımaları Suriye’nin her yerine ulaşan şiddetli depremden etkilenen mahallelerden biri. Ülkenin kuzeyindeki Halep, İdlib ve Lazkiye vilayetleri yıkımı en ağır hisseden kentler… Resmi rakamlar, yıkıcı deprem sonucunda 3 bin 400’den fazla insanın öldüğünü söylüyor.

GERÇEK ÇOK DAHA ACI

Ancak alandaki kaynaklar, gerçek rakamların bundan çok daha fazla olduğunu doğruluyor. Enkaz altında olanların sayısı çıkanlardan kat be kat fazla. Alanda arama kurtarma çalışması yürütenler; gerekli mekanizmaların olmaması, eğitilmiş ekiplerin eksikliği, yakıt kıtlığı ve Suriye’nin böylesi bir afet deneyimi olmaması nedeniyle bilançonun ağırlaştığını söylüyor. Bu nedenlerle de kurtarma çalışmalarının çok yavaş ilerlediğine vurgu yapıyorlar.

Halep’te sivil savunma ekipleri, ordu birlikleri ve gönüllülerin yanı sıra Rus, İran, Cezayir ve Ermenistan’dan gelen kurtarma ekipleri de depremden 72 saat sonra hayatta kalanları bulma umuduyla çalışıyor.

GEÇ KALAN YARDIM

Ermenistan’dan gelen kurtarma ekip personellerinden biri BirGün için demeç vermeyi kabul etti. Çalışmaların nasıl gittiğini sorduğum kişi, deprem bölgesine 3’üncü günde geldiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti : “Maalesef hayatta kalan kimseyi bulamadık ve sadece birkaç ceset çıkarmayı başardık. Malum facianın üzerinden çok zaman geçti ama biz umudumuzu yitirmedik. Kurbanların ailelerinden de umudunu kaybetmemelerini rica ediyoruz, çünkü bu tür durumlarda mucizeler istisna değildir.”

Öte yandan STK’ler kentteki sığınma merkezlerindeki hayatta kalanlara yardım dağıtmaya devam ediyor. Halep belediyesi, sığınmacıların barınması için 129 okul ve spor salonu tahsis etti ve şehirdeki tüm camiler ve kiliseler, sığınaklara dönüşüp çok sayıda otel ve restoranın yanı sıra, mağdurları karşılamak için kapılarını açtı.

Suriye Kalkınma Vakfı gönüllüsü Samar, birçok dost ülkeden art arda gelen yardımlara rağmen, Suriyelilerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağışlarına ek olarak, özellikle battaniye ve bebek maması gibi daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Geceleri sıcaklığın sıfırın altına düştüğü sert hava koşulları ihtiyaçları arttırıyor.

BirGün Gazetesi