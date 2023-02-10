‘Devlet yok, bir çekiçle kendi başımıza kazıyoruz’

DUVAR – Maraş Pazarcık merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından çalışmalar sürüyor. Yakınları enkaz altında olan çok sayıda kişi, devletin yetersizliğine tepki gösteriyor. Depremzedelerden Bülent Durmuş, enkaz altında kalan 12 akrabasını çıkarmaya çalışıyor.

‘DEVLET YOK, ÇARESİZ BEKLİYORUZ’

Adıyaman merkezdeki saat kulesinin yanında yıkılan binaların altında 12 yakını bulunan Bülent Durmuş, 4 kişinin cesedine ulaştığını söyledi. Konuşmakta güçlük çeken Durmuş, “Arama kurtarma çalışmaları yetersiz. Yıkılan binaların sadece 10 tanesinde çalışmalar var. Diğer binalar olduğu gibi duruyor. Bu saate kadar yardım gelmedi, bu saatten sonra yardım gelse ne fayda? Hepsini kaybettik. Bir çekiç, bir muşka ile kendi başımıza kazıyoruz. Nereye kadar kazabiliriz, ne kadar derine inebiliriz? Elimizden başka bir şey gelmiyor. Çaresiz bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BEŞ GÜNDÜR ATEŞ BAŞINDA ENKAZI İZLİYORLAR

Adıyaman 30 Ağustos Caddesi, Haydar Efendi Caddesi ve Zey Caddesi boyunca yer alan binalar yıkıldı. Cadde boyunca yola doğru yıkılan binalarin molozları ulaşımı da engelliyor. Burada Ermenistan’dan gelen arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Zey Caddesi yakınında bulunan semt pazarında 80 AFAD çadırı bugün kuruldu. Haydar Caddesi’nde yıkılan bir binanın başında bekleyen kadınlar, akrabalarının çıkarılmasını bekliyor. Arama kurtarma ekipleri, göçük altında bulunan dört kadına ulaşmaya çalışıyorlar. Ekiplerin verdiği bilgiye göre göçük altında kalanların tamamı öldü ancak bunu enkaz başında bekleyen kadınlara söylemediler. Kadınlar, 5 gündür yaktıkları ateşin başında bekliyor.

‘İNİSİYATİF ALMAK DURUMUNDA KALDIK’

Depremin meydana geldiği günden bu yana köy ve ilçelerdeki depremzedelere ilaç ve gıda yardımı sağlayan ekipte yer alan Tuncay Özel, “İnsanlar enkazdan sonra yeni yeni ihtiyaçlarının farkına vardılar. İlaç ve gıda talebi daha da arttı. Biz dün ve ondan önceki gün köy ve ilçelerde ilaçları dağıtıyoruz. Köylerden, ilçelerden çok fazla yardım çağrısı var. Çok fazla talep var” dedi.

Gazete Duvar