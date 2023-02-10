Deprem Yardımları Adreslere Ulaşıyor

Sarılar Mahallesi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nin sosyal medyadan, İstanbul Rum Patrikhanesi ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin yardımlarının ulaştığını, ihtiyaca göre dağıtımı yapıldığını aktardı. Paylaşımda, “Yardımlardan faydalanmayan kardeşlerimiz lütfen bizlere ulaşsınlar, yardımların devamı gelecek ama en önemlisi öncelikle gerçekten ihtiyaci olanlara ulaşması” diye belirtildi.

Ayrıca Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi, depremde zarar gördüğünü belirttiler.

https://haber.sat7turk.com/deprem-yardimlari-adreslere-ulasiyor/