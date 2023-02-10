CDU’dan deprem bölgelerine yardım kampanyası

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi internet sitesinden deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı.

Türkiye’nin ‘dördüncü seviye alarm’ ilan ettiği Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve çevresindeki 10 ille beraber Suriye’nin kuzeyini ciddi bir şekilde etkileyen şiddetli depremlerin ardından Türkiye’den ve dünyadan bölgeye bağış seferberliği başladı.

CDU’nun internet sitesinden yapılan Türkçe duyuruda, “16 bin den fazla ölü, çoğu kadın, erkek ve bir çok çocuk şu ana kadar yalnız ve bilinen vefat edenlerin sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor. Buna ek olarak neredeyse Almanya büyüklüğünde bir alanda binlerce yaralı, ağır yaralı ve tamamen yerle bir olmuş evler ve sokaklar mevcut. Bu ihtiyaç anında Depremden üç gün geçmesine rağmen Hatay’da bir bebeğin ve bir gencin enkazdan kurtarılması büyük bir mucize” ifadelerine yer verildi.



İşte o duyurunun tamamı:

16 bin den fazla ölü, çoğu kadın, erkek ve bir çok çocuk şu ana kadar yalnız ve bilinen vefat edenlerin sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor. Buna ek olarak neredeyse Almanya çapında bir alanda binlerce yaralı, ağır yaralı ve tamamem yerle bir olmuş evler ve sokaklar mevcut. Bu anlık Depremden üç gün hatıra gelmesine rağmen Hatay’da bir ölüme ve bir gencin enkazından kurtarılması büyük bir mucize.

“Bu düşüncelerimiz temel olarak öncelikle depremzedeler ve onların aileleriyle.” (Friedrich Merz)

https://www.arti49.com/cdudan-deprem-bolgelerine-yardim-kampanyasi-2375836h.htm