Antakya Yahudi Toplumu Başkanı ve eşi kurtarılamadı

Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi enkazdan kurtarılamadı. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yardım için İBAN numaraları paylaştı.
4 gündür kayıp olduğu belirlenen Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu’nun cansız bedenleri, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve İsrail´in acil durum müdahale ekibi ZAKA tarafından bulundu.
Cenudioğlu, genel yaş ortalaması 60-70 civarında ve 16-17 kişiden oluşan Antakya Yahudi toplumunu ayakta tutmak için uzun yıllardır çabalıyordu.
Kentte kalan Yahudi toplumu da deprem sonrası İstanbul’a getirildi. Sarsıntı nedeniyle Antakya Sinagogu da hasar görmüştü. Sinagogdaki tüm objeler ve kutsal metinler de binadan çıkarıldı.
Deprem nedeniyle Antakya Rum Ortodoks toplumu da zor günler geçiriyor. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yardım çağrısında bulundu. Hurigil’in emsajı şöyle:
“Sevgili Cemaat Üyelerimiz, Sevgili Dostlar;
Öncelikle herkese yardımları, önerileri için teşekkürlerimizi ve minnet duygularımızı iletiyoruz. Tarihi bir şehir en önemlisi Kilisemiz, geçmişimiz yok oldu. Sevdiklerimizi, kardeşlerimizi kaybettik. Umutla bekleyen insanlarımız hâlâ mevcut. Maalesef ki tarafımıza ulaştırmak istediğiniz yardım, tır ve buna benzer eşyaların çoğu Kilise Vakfımıza, cemaat üyelerimize sağlıklı yollarla ulaşmadığından ve yetkililer tarafından farklı yerlere yönlendirildiğinden, şehrimizde yaşayan cemaat üyelerimizin büyük bir kısmının da Antakya dışarısında olduğundan ve uzun bir süre Antakya’ya dönemeyeceğinden dolayı insanlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek namına yardımlarınızı nakdi olarak Vakfımızın Türk Lirası, Usd, Euro hesaplarına yapmanız önemle rica olunur. Rab hepimizin yardımcısı olsun ve korusun.
irtibat Telefonu +905326686626
ANTAKYA RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI”
TL HESABI
İŞBANKASI UZUNÇARŞI ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 6108
İBAN NO: TR56 0006 4000 0016 1080 4481 94
ANTAKYA RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI
USD HESABI
İŞBANKASI UZUNÇARŞI ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 6108
İBAN NO: TR42 0006 4000 0026 1080 2899 43
SWIFT KODU: ISBKTRISXXX
ANTAKYA RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI
EURO HESABI
VAKIFBANK ANTAKYA ŞUBESİ
ŞUBE KODU: S00120
İBAN NO: TR29 0001 5001 5804 8012 1116 33
SWIFT KODU: TVBATRA
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