Ermeni toplumu yardım için kolları sıvadı

Türkiye Ermeni toplumu deprem bölgesine yardım için çalışmalarını sürdürüyor. ERVAB Başkanı Şirinoğlu 2,5 Milyon TL’lik yardımı AFAD’a teslim etti. Diğer kurum yöneticileri de yardımda bulunacak. Ayni yardımlar için de kiliselerde çalışma var.

Kumkapı’da Türkiye Ermenileri Patrikliği’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkım sonucunda zor durumda kalan depremzedelere yapılan ve yapılacak yardımlar için toplantı düzenlendi.

7 Şubat Salı günü Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlığında yapılan toplantıya ruhaniler, vakıf yöneticileri ve Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) temsilcileri katıldı.

Dua ile başlayan toplantıda Patrik Maşalyan, buluşmada yol haritasının belirleneceğini söyledi. Patrik Maşalyan, Ermeni toplumu mensuplarının da depremden etkilendiğini söyleyerek şunları söyledi.

“İlki İskenderun ve Vakıflıköy’de dışarıda kalan cemaatimiz için battaniyeler, kıyafet gönderdik. Bugün öğrendik ki çadıra ihtiyaçları var. Arabalarında, sokaklarda kalıyorlar, evlerine giremiyorlar. Malatya’da üç kaybımız var. Cenaze için Der Krikor gidecek. İskenderun’da kayıplarımız var. Önümüzdeki günlerde hakiki kayıplar ortaya çıkacak. Altı kilisemiz (Feriköy, Samatya, Ortaköy, Yeşilköy, Bakırköy ve Kadıköy) merkez olmak üzere depremzedelere göndereceğimiz merkezleri oluşturduk. Fakirler kollarını örgütlenmeyi sağlayacak. Patrikhane hesaplarını verdik. Nakdi yardım yapmak isteyenler yapabilir. Bunun için burada toplandık.”

Bölgede durum

PSYK Başkanı Haçik Canel, komisyon olarak yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Canel, Ermeni toplumunun 400 bin TL’ye yakın bağış yaptığını açıkladı ve şunları söyledi:

“Dün (6 Şubat) acil şekilde toplandık, durum tespiti yaptık. Can kayıpları açısından en sıkıntılı bölge Malatya idi. Yardımı en çok isteyen İskenderun. Diyarbakır’da bir kaybımız var, acil yardım talebi yok. Bize gelenleri dikkate alıyoruz. Birkaç kez kendilerine soruyoruz. Malatya’da kayıplar var. Diğer insanlar müstakil evlerde, barınma, gıda gibi sıkıntıları yok. Adıyaman’da sıkıntı var. Ulaşım sıkıntılı, yol çökmüş vaziyette. Diyarbakır’dan gidiş var. İskenderun viran halde. Samandağ kötü halde. Orada görüştüğümüz Yusuf başkan var. Jeneratör, hijyen isteklerini bize ilettiler. Vakıflı’da kaybımız yok ama evlere giremiyorlar. Orası da yardım istedi. İlk araç dün yola çıktı. Sabah olmadan kendilerine ulaştı. 100 tane battaniye; bere ve atkılar, gıda ile 5 çadır gitti. Devamı da gidecek. İkinci organizasyon da yapıldı. Her kilisede 15’er kişilik gönüllü var. Çalışıyorlar ve yardımları tasnif ediyorlar. Feriköy’de 300-350 koli hazırlandı. Feriköy’dekileri Samandağ ve İskenderun’a yolluyoruz. Şu an lojistik krizi ile karşı karşıyayız. OHAL ilan edildi. Bölgedeki iş adamları ile organizasyon yaptık. 2-3 aracımız daha gidecek. Rum cemaati ile de iletişim halindeyiz. Orada da kilisenin altında toplanmışlar. Aracımız oraya da gidecek. Mallarını bizim kamyonlarımıza eklenecek. Depremzedelere yardım için şu ana dek 400 bin TL toplandı. Bağışlar artıyor. Vakıflıköy’de 130 kişi var ve elektrik yok. Jeneratör köye uzak. Gönderilen jeneratörler ufak, yakıt da gerekirse gönderilir.”

Tekrar konuşma yapan Patrik II. Sahak, İskenderun Karasun Mangants Kilisesi’nin hasar gördüğünü ancak yıkılmadığını söyleyerek, toplanacak paranın kilisenin onarımında kullanılabileceğini söyledi. Patrik Maşalyan, evleri hasar gören halk için de paranın kullanılabileceğini belirtti.

Maşalyan Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun AFAD’a iki buçuk milyon TL verdiğini açıklayarak kendisine teşekkür etti. Patrik Maşalyan, toplantıya katılan vakıf başkanlarından aynı hassasiyeti beklediğinin altını çizdi.

Toplantıda vakıflar tarafından da toplam iki buçuk milyon TL’ye yakın paranın verileceğini yönetim kurulları tarafından taahhüt edildi.

İstanbul için deprem raporu

Toplantıda söz alan Yeşilköy Surp Istepannos Kilisesi Vakfı yöneticisi Kevork Özkaragöz, Büyük İstanbul depremi ile karşılaşacaklarını hatırlattı ve deprem için hazırlanan bir eylem planı olup olmadığını sordu. Depremin etkilediği illerden Malatya hakkında bilgi paylaşan Özkaragöz, Taş Horan Kilisesi’nin sağlam olduğunu ancak Ermenilerin yaşadığı mahallenin ciddi biçimde etkilendiğini söyledi.

Okul binalarının sadece eğitim yuvası olmadığının altını çizen Özkaragöz, “Sığınacağımız sağlam yapılardır. Sadece eğitim yuvası olarak düşünmeyin. Bazıları istisna çoğu tarihi bina. Kapatmak durumda kalacağız. Çünkü tabut olacak. Bilimden uzaklaştığımızda nelerin olacağını gördük” dedi.

Özkaragöz, devlet yetkililerinin Şubat ayında okullardan deprem raporu istediğini açıkladı.

Patrik Maşalyan, okul binalarının durumu için 17 Şubat Cuma günü için toplantı organize etti.

Yardım için hesap numaraları

Patrikhane nakdi yardım için hesap numaraları da paylaştı. İBAN numaraları şöyle:

İŞ BANKASI

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

TL HESABI IBAN

TR17 0006 4000 0011 0320 6562 89

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

USD HESABI IBAN

TR22 0006 4000 0021 0323 3693 81

SWİFT KOD

ISBKTRISXXX

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

EURO HESABI IBAN

TR97 0006 4000 0021 0323 3848 12

SWİFT KOD

ISBKTRISXXX

Agos