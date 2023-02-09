Ermeni arama kurtarma ekibi Adıyaman’da

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan’dan arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Adıyaman’da çalışmalara başladığını duyurdu. Paylan, bölgede çalışan ekibin fotoğraflarını Ermenice, “İyi haberler bekliyoruz” notuyla paylaştı.

TİGRİS HABER – Ermenistan, Maraş merkezli deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye’ye bir ekip gönderdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, dün akşam ekibin Türkiye’ye ulaştığını ve depremin yıktığı Adıyaman’da enkaz çalışmalarına başladığını duyurdu.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la önceki gün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ermenistan’tan Türkiye’ye arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip sevk etti.

Ermenistan arama kurtarma ekibi Adıyman’da

57 kişiden oluşan Ermeni ekip Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan HDP’li Garo Paylan, Ermenice bir açıklamayla ekibin çalışmasından görüntüleri “İyi haberler bekliyoruz” notuyla yayınladı.

Paylan’ın paylaşımı şöyle:

“Հայաստանէ փրկարարներ Ատըեամանի մէջ սկսած են իրենց աշխատանքին… Սպասող ենք լաւ լուրերու…” (Ermenistan’dan gelen kurtarma ekipleri Adıyaman’da çalışmalarına başladı… İyi haberler bekliyoruz…)

https://www.tigrishaber.com/ermeni-arama-kurtarma-ekibi-adiyamanda-83952h.htm