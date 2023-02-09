DEPREMZEDELERE YARDIM ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 9 Şubat 2023, Perşembe, öğleden sonra, depremzedeler için yapılan yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere dört kilisemizi ziyaret etti.

Patrik Hazretleri, sırasıyla; Feriköy S. Vartanants, Bakırköy Dznunt S. Asdvadzadzni, Yeşilköy S. Sdepanos ve Samatya S. Kevork kiliselerimizi ziyaret etti, kiliselerin vakıf yönetim kurulu temsilcileri ve yetkililer tarafından karşılandı.

Bilindiği gibi, Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu ve çeşitli kiliselerin sosyal yardım komisyonlarının işbirliği içinde bağışlanan malzemeler, merkezlerde toplanıp tasnif edilmekte ve afet bölgesindeki çeşitli merkezlere gönderilmek üzere paketlenmektedir.

Patrik Hazretleri ziyaret ettiği her merkezde, bu hüzünlü günlerde cemaat mensuplarımızın sevgi dolu bir ruhla binlerce mağdura gönüllü olarak yardım ettiklerini görmenin sevincini dile getirdi. Ruhani Önderimiz, Patriklik Makamı ile işbirliği içinde bu kutsal çalışmaya emek veren bağışçılara, kilise yönetim kurullarına ve sosyal yardım kollarına pederane takdislerini iletti.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad