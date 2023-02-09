Antakya ve Vakıflıköy’den notlar

Lora Baytar Çapar

Arkadaşımız Lora Baytar Çapar ve eşi Cem Çapar Hatay Vakıflıköy’de yaşıyor. Köy depremde büyük hasara uğramasa da binalarda çatlaklar var. Ancak Samandağ ve Antakya’da hasar büyük. Lora Baytar Çapar, Vakıflıköy ve Antakya’da yaşananlara dair notlarını paylaştı

6 Şubat Pazar sabahı 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem ve sonrasındaki 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem Antakya ve Samandağ şehir merkezlerini haritadan sildi.

Deprem Antakya’da yaşayan Ermeni cemaati üyelerini sarstı. Şehirde neredeyse sağlam evin kalmadığı deprem sonrası evlerin çoğu, içinde yaşanamayacak kadar hasar aldı. Az hasarlı evlerin de tamir ihtiyacı olduğundan halk evlerine giremiyor.

Vakıflı bu depremin güvenli bölgelerinden oldu. Hemen hemen bütün evlerin hasar aldığı deprem sonrasında halk köy kahvesinin çadır bölümünde toplandı.

Köyde yıkılan ev veya ölen köylü olmadı.

AFAD veya Kızılay gibi yardım kuruluşları depremin ardından Hatay’a gelemedi. Şehirde yardım edebilecek kişiler uzun süre birbirlerinden haberleşemedi veya göçüklerin altında kaldı. Bu durum enkaz altında kalanlara müdahaleyi de geciktirdi.

Antakya merkezde yaşayan Antuan Horoz ve kızları Renita ve Polyanna Horoz da depremde evi çöken Antakyalılar arasındaydı. Renita ve Polyanna Horoz 40 saat sonra enkaz altından çıkarılırken baba Antuan Horoz’un cansız bedeni bulundu. Antuan Horoz Vakıflıköy kilisesindeki törenin ardından toprağa verildi.

İskenderun’da Balıkçı ailesinden de enkaz altında kalanlar var.

Ayrıca Bayzar Silahlı’nın da evinin çöktüğü ancak yardım ekiplerinin henüz bulamadığı da biliniyor.

Vakıflıköy’de durum

6 Şubat’taki iki deprem sonrası Vakıflıköy’deki kilisede dış cephede hasar var. Müştemelat kötü durumda, hasarlar var.

Kilise bahçesinde ek olarak yapılan tuvalet duvarının taş kaplaması döküldü.

Evlerde hasar var. Hasarın büyüklüğü ya da oturulup oturulamayacağı kararı için uzmanların gelmesi bekleniyor. Zeytuniye’de yıkılan evler var. İnsanlar sağlıklı.

Köyde yeni yapılan binada hasar yok. İskenderun Kilisesi’nin 2 horanı yıkıldı. Binada çökme var. Çatıda sıkıntı var. Lojmanda hasar çok.

İskenderun Latin Katolik Kilisesi, yıkıldı. Ortodoks Kilisesi ile Arsuz Katolik Kilisesi’nde büyük hasar var.. Süryani Ortodoks Kilisesi’nde de hasar var.

Bölgeden 18 kişi Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin ayarladığı bir otobüsle İstanbul’a geliyor.

Patrikhane yardımları da bölgeye ulaştı.

Agos