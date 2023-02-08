Türkiye’ye bir yardım eli de Ermenistan’dan geldi

Ermenistan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye’ye ekip gönderdi.

Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye’ye ekip gönderdi.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Erivan yönetimi, Türkiye’ye arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip sevk etti.

https://www.yenisafak.com/gundem/turkiyeye-bir-yardim-eli-de-ermenistandan-geldi-4506016