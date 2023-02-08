SÜRYANİLER’DEN DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM VE DUA

Mardin’in Midyat İlçesinde, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, yaşanan deprem felaketinden etkilenen 10 şehirdeki yurttaşlara yardım toplanması amacıyla, Turabdin Abraşiyesi ruhanileri, Köy Muhtarları ve Süryani Vakıf Başkanlarıyla Mor Gabriel Manastırı’nda toplantı gerçekleştirdi.

Mor Gabriel Manastırında yapılan toplantı sonunda, deprem felaketinde vefat eden vatandaşlara Tanrıdan rahmet, yaralıların sağlığı ve Ülkenin huzuru ve selameti için hep birlikte dualar edildi.

Kaynak: Sizin Medya https://www.facebook.com/sizinmedya