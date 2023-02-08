İskenderun’da enkaz altında kalan 3 Ermeni’den henüz haber yok

Türkiye’nin İskenderun kentinde üç Ermeni hâlâ enkaz altında. Artı Gerçek haber ajansı köşe yazarı Aris Nalcı Twitter hesabınıdan bununla ilgili paylaşımda bulundu.

İstanbullu Ermeni, şu an Belçika’da yaşayan gazeteci Nalcı’nın aktardığı bilgilere göre enkaz altında kalan Armig Balıkyan, Mesrob Balıkyan ve Tshkhun Balıkyan’dan hâlâ bir haber yok.

Daha önce Türkiye’de meydana gelen yıkıcı deprem sonucu Malatya’da Ermeni bir çift ve küçük çocuklarının hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Son verilere göre Türkiye’de meydana gelen yıkıcı deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 200’ü geçti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/08/İskenderun-enkaz-Ermeni-deprem/243737